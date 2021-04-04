Епископ Казимир Великоселец: Любая тьма сменяется светом 1 4.04.2021, 19:14

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Епископ обратился к католикам с пастырским посланием.

Епископ Казимир Великоселец поздравил католиков с Пасхой, передает «Белсат».

По словам Великосельца, воскресение Христа открыло людям, что телесная смерть – это еще не конец:

«Поэтому единственное, что нас должно волновать, это чтобы мы не оказались в состоянии духовной смерти. Смерть в таком смысле означает жизнь, отдаленную от Бога. Духовная смерть начинается с тяжкого греха – сознательного, добровольного и прямого нарушения Божьих заповедей. Телесная смерть – это только ворота, за которыми идет продолжение того, что мы избрали на земле. Воскреснуть из мертвых – означает выбирать Божий способ жизни, который начинается через жизнь в Божьей благодати».

В своем послании епископ напомнил о пандемии коронавируса и отметил, что уже больше года люди мира «переживают отчаяние и неуверенность в своем будущем». «Христос учит нас с достоинством переносить страдание, и он неравнодушен к нашим жизненным заботам», – подчеркивает епископ.

Казимир Великоселец также напомнил, что 13 апреля 1991 года святой Иоанн Павел II восстановил структуры Католической Церкви в Беларуси, что стало возможным «благодаря отваге тех верующих и пастырей нашей земли, которые во времена преследования не теряли надежды в Боге, которые сохранили и передали веру в Бога следующим поколениям». «Есть и в наше время те, кто ради блага других рискует своим общественным положением и даже жизнью», – добавил он.

«Любая тьма сменяется светом. Вместе с вами молюсь об этом свете. Белорусская поэтесса Лариса Гениюш в одном из своих стихотворений написала: «Хрыстос уваскрос з крыві і болю, каб светач праўды не пагас». Пусть не погаснет правда в нашем обществе, пусть оно следует за Христом, ибо Он – «дорога и правда, и жизнь», – отмечается в пасторском послании.

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