В Украине планируют привить большинство взрослых до конца года 4.04.2021, 19:38

Зеленский одобрил создание Национального плана вакцинации против COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 до конца 2021 года.

В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лица, ответственные за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

Правительство Украины должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

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