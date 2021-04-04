Расследователь Bellingcat назвал причины выявлений российских шпионов в Болгарии и Италии 2 4.04.2021, 20:28

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Иллюстрационное фото

Объявления о раскрытии российской шпионской сети в Италии и Болгарии не случайно были сделаны публично.

Российские ГРУ и Служба внешней разведки (СВР) проявляют активность во всех балканских странах. Об этом журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил "Радио Свобода" в интервью, которое было опубликовано 1 апреля.

Речь об этом зашла при обсуждении шпионских сетей РФ в Болгарии и Италии, о выявлении которых было объявлено недавно.

"Мы наблюдаем за активностью ГРУ и СВР во всех балканских странах и знали, что их интерес в значительной степени сфокусирован на Болгарии, это не было неожиданностью", – сказал Грозев.

Он отметил, что в истории в Италии известно меньше, в частности, кто именно из российских дипломатов был выслан из страны за причастность к шпионажу.

"Эта операция очень похожа на болгарскую, потому что похож тип документов, связанных с военными секретами НАТО, к которым российские разведчики пытались получить доступ. Очень похожи уровень шпионов, которых завербовало ГРУ, уровень их доступа. В обоих случаях это люди, которые до последнего момента работали на каких-то средних должностях в военном ведомстве. Единственное, в Италии отношения куратора и завербованного были прямыми, а не через посредника, и такой ячейки, как в Болгарии, в этом случае не было", – объяснил расследователь.

Собеседник также спросил его, говорит ли ему что-либо тот факт, что о завершении спецопераций в двух странах объявили с интервалом в менее двух недель.

"Во-первых, не только объявлено, но и сами операции проходили почти одновременно. Это может означать, что либо сейчас действительно есть какая-то вспышка активности со стороны ГРУ и СВР в попытке получить информацию военного характера, либо это какое-то давление на спецслужбы Болгарии и Италии извне с тем, чтобы они проводили такие операции чаще. Может быть, они получали какую-то информацию от партнерских спецслужб", – считает Грозев.

Он обратил внимание, что "обе эти операции проходили сразу после смены президентской администрации в США на такую, которая готова более агрессивно вести себя в отношении России".

"Агрессивно" – значит не закрывать глаза на агрессию российских спецслужб. Может быть, американские спецслужбы передали информацию именно об этих шпионах, понимая, что те не смогут не отреагировать. Здесь еще надо заметить, что и Италия, и Болгария являются странами, склонными наиболее мягко относиться к России", – сказал расследователь Bellingcat.

По его словам, Италия и Болгария могли быть целью для российских спецслужб, "потому что там проще завербовать шпионов и надеяться, что в случае их поимки не будет жесткой реакции".

"Второй вариант, что именно из-за того, что эти страны "мягче", другие спецслужбы – американские, английские, немецкие – передавали им информацию о такой деятельности спецслужб России, чтобы подтолкнуть к действиям", – объяснил Грозев.

В марте спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе военнослужащих и госслужащих, которых подозревают в сборе конфиденциальной информации в интересах РФ и с привлечением сотрудников российского посольства. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 20 марта призвал Россию прекратить шпионаж.

30 марта при передаче секретных сведений сотруднику аппарата российского военного атташе в Риме был задержан спецназом офицер Генштаба вооруженных сил Италии. Сообщалось, что документы, которые он намеревался передать России, касались деятельности итальянских вооруженных сил и НАТО. Офицера арестовали, Италия выслала двух сотрудников посольства России.

В странах Евросоюза регулярно выявляют российских дипломатов, которые, как утверждают спецслужбы, занимаются шпионажем. В частности, в декабре 2020 года о таких случаях сообщали в Нидерландах и Болгарии, после чего россияне были высланы из этих стран. В марте 2021-го спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе военнослужащих и госслужащих, которых подозревают в сборе конфиденциальной информации в интересах РФ и с привлечением сотрудников российского посольства.

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