Найдена идеальная диета для долголетия 4.04.2021, 20:45

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Диету выявили китайские ученые.

Китайские ученые выявили идеальную диету, способную продлить жизнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Специалисты изучили данные 26 медицинских исследований пищевых привычек, в которых приняли участие около 1,9 миллиона человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии. Выяснилось, что люди, ежедневно потреблявшие около пяти порций фруктов и овощей, имели наибольшую продолжительность жизни.

Однако ученые предупреждают, что не все фрукты и овощи одинаково полезны для организма и способствуют долголетию. Метаанализ показал, что потребление крахмалистых овощей, например, гороха, кукурузы, картофеля, не снижало у респондентов риск преждевременной смерти. Наиболее полезными оказались зеленые листовые продукты, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, в частности, цитрусовые, ягоды и морковь.

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