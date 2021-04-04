Мьянма: протестующие меняют тактику Василий Головнин

4.04.2021, 21:16

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фото: AP

В крупных городах Мьянмы проводятся «молчаливые забастовки».

В субботу на улицах городов Мьянмы были застрелены еще по меньшей мере четыре участника выступлений протеста против военного переворота, совершенного 1 февраля в этой небогатой, но густонаселенной и стратегически важной стране в Юго-Восточной Азии. По данным действующей там правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным, по состоянию на 3 апреля в стране убито 557 демонстрантов и просто прохожих, попадавших под шальные пули. Среди погибших – несколько десятков детей.

К настоящему времени, по данным ассоциации, задержаны почти 2,7 тыс. участников выступлений протеста, их содержат в тюрьмах или во временно оборудованных местах заключения. Официальное телевидение сообщило о выдаче ордеров на арест почти на 40 известных в стране людей – популярных блогеров, артистов и певцов, которые публично осуждали переворот. Их обвиняют в нарушении закона, запрещающего призывать военных к нарушению дисциплины.

Тем временем в Мьянме протестующие стали применять тактику быстрых вылазок – они собираются небольшими группами и рассеиваются при появлении больших сил полиции или военных, которые немедленно начинают применять светошумовые гранаты и резиновые пули, а то и огнестрельное оружие. Затем демонстранты перетекают в другие места.

Впрочем, участники демонстраций все чаще стали отвечать на насилие – градом камней из рогаток, стрелами из самодельных луков. А то и выстрелами из переделанных пневматических ружей. Среди протестующих обсуждается вопрос о создании отрядов самозащиты – т.н. "Федеральной армии".

Обострение происходит и на окраинах, где национальные меньшинства имеют вооруженные формирования с опытом десятилетий партизанской войны против центральных властей. Военные власти Мьянмы уже подвергли воздушным бомбардировкам зоны проживания каренов и качинов, оттуда тысячи людей бежали за границу, в частности, в Таиланд. Власти этих фактически автономных национальных районов выступили против переворота, в поддержку свергнутых гражданских властей. Потенциально это может привести к союзу между вооруженными формированиями национальных меньшинств и оппозицией во главе с Национальной лигой за демократию, которую возглавляет арестованная после переворота Аун Сан Су Чжи, фактически руководившая свергнутой гражданской администрацией.

Кстати, жители Мьянмы с завершившейся недели имеют право снять в значительной части банкоматов не более 200 тыс. кьят в день - менее 143 долларов. Это на 60% меньше, чем было разрешено до сих пор. После военного переворота частные банки вообще прекратили выдачу более крупных сумм денег и не совершают операции по переводу средств за границу. Многие банкоматы до середины марта были отключены.

Объем внешней торговли на фоне непрерывных столкновений сил безопасности и противников военного переворота сейчас сократился, по данным статистики, примерно на треть. Из-за массовых забастовок в портах скопилось большое количество неразгруженных контейнеров, наблюдается растущая нехватка импортных товаров, включая продовольствие. Закрыты многие магазины, поскольку их персонал опасается за свою безопасность.

В крупных городах Мьянмы проводятся "молчаливые забастовки", когда большое количество людей не выходит на работу. Во многом это связано с тем, что жители просто боятся покидать свои дома, опасаясь попасть под пули.

Василий Головнин, Facebook

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