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Украинцы в соцсетях запустили хэштег, с которым публикуют карту мира без России

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  • 4.04.2021, 22:04
  • 3,430
Украинцы в соцсетях запустили хэштег, с которым публикуют карту мира без России

Хэштег используется и в Twitter, и в Facebook.

В соцсетях появился хэштег #ні_існуванню_росії. Он используется и в Twitter, присутствует и в Facebook.

Издание "Гордон" публикует часть из этих постов.

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