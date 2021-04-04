Украинцы в соцсетях запустили хэштег, с которым публикуют карту мира без России 3 4.04.2021, 22:04

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Хэштег используется и в Twitter, и в Facebook.

В соцсетях появился хэштег #ні_існуванню_росії. Он используется и в Twitter, присутствует и в Facebook.

Издание "Гордон" публикует часть из этих постов.

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