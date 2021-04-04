Украинцы в соцсетях запустили хэштег, с которым публикуют карту мира без России

Украинцы в соцсетях запустили хэштег, с которым публикуют карту мира без России3
- 4.04.2021, 22:04
- 3,430
Хэштег используется и в Twitter, и в Facebook.
В соцсетях появился хэштег #ні_існуванню_росії. Он используется и в Twitter, присутствует и в Facebook.
Издание "Гордон" публикует часть из этих постов.
#ні_існуванню_росії pic.twitter.com/7k1Lh5SwBN— Машингвер фігляра (@14peremoga88) April 3, 2021
верю, настанет это время. Ждем как можно раньше. #ні_існуванню_росії pic.twitter.com/pINzTe7QGZ— Dmytro Korshun (@korshunuat) April 3, 2021
#ні_існуванню_росії pic.twitter.com/dFJ3GSYPvf— мерфер (35%) (@athvth1) April 3, 2021