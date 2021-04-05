Эпидемиолог Байдена заявил о четвертой волне коронавируса в США 5.04.2021, 7:33

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В стране распространились новые штаммы COVID-19.

Член консультативного комитета президента США Джо Байдена по коронавирусу Майкл Остерхольм заявил, что в стране наблюдается четвертая волна эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Fox News.

Эпидемиолог отметил, что в последние месяцы в США распространились новые штаммы коронавируса.

«Я считаю, что в некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии», — заявил Остерхольм.

Он также отметил, что позитивным является то, что существующие вакцины эффективны против новых мутаций.

Несмотря на вакцинацию, в США фиксируют рост заболеваемости COVID-19, однако недельный показатель летальных случаев снизился на 12% — до 847.

Всего около 104,2 миллиона жителей получили минимум одну дозу вакцины. А 59,9 миллиона человек уже получили две дозы.

За последние сутки в стране заболели коронавирусом 66,154 человек, 803 умерли. США находятся на первом месте антирейтинга стран, которые затронула эпидемия. С начала пандемии заболели коронавирусом более 31 миллиона человек, число умерших превышает 568 тысяч.

Жителям США, получившим обе дозы вакцины от коронавируса, разрешили праздновать Пасху в помещении и без масок.

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