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Егор Шарангович забросил восьмую шайбу в НХЛ

  • 5.04.2021, 8:04
  • 1,032
Егор Шарангович забросил восьмую шайбу в НХЛ
Егор Шарангович

Белорусский хоккеист отличился хлестким кистевым броском.

Белорусский хоккеист «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил шайбу в матче регулярного сезона НХЛ против «Вашингтона», сообщает tut.by.

Фото из инстаграма Егора Шаранговича

Шарангович отличился хлестким кистевым броском, сделав счет 2:3. Игра в итоге завершилась поражением «Нью-Джерси» — 4:5.

Отметим, что белорус вновь вышел на лед в первом звене. Всего в этом сезоне Егор Шарангович набрал 13 (8+5) очков в 34 матчах.

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