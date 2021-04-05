Егор Шарангович забросил восьмую шайбу в НХЛ
- 5.04.2021, 8:04
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Белорусский хоккеист отличился хлестким кистевым броском.
Белорусский хоккеист «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил шайбу в матче регулярного сезона НХЛ против «Вашингтона», сообщает tut.by.
Шарангович отличился хлестким кистевым броском, сделав счет 2:3. Игра в итоге завершилась поражением «Нью-Джерси» — 4:5.
🚨 Yegor Sharangovich #NJDevils— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) April 4, 2021
3-2 #ALLCAPS
🎥 @NBCSWashington pic.twitter.com/Hfwh2bvtIv
Отметим, что белорус вновь вышел на лед в первом звене. Всего в этом сезоне Егор Шарангович набрал 13 (8+5) очков в 34 матчах.