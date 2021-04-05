Бесконечное пропагандистское телешоу Кирилл Мартынов

5.04.2021, 9:15

4,828

Кирилл Мартынов

Марию Захарову специально нанимали примой шапито.

Как известно, некоторые мыслители ходят на федеральные каналы, другие же там вовсе никогда не появляются.

После 2014 года эта дихотомия стала одной из знаковых для интеллигенции: шел спор, можно ли быть телеэкспертом у этих. Основная гипотеза состояла в том, что можно несколько отстраниться и в позоре не участвовать, сохраняя дистанцию. Есть позорные телешоу Шейнина-Соловьева, а есть те, кто способен делать нечто содержательное, находясь, возможно, даже и на госслужбе.

Вот что ясно теперь. Так называемая внутренняя политика в России целиком перестраивается по модели проекции внешней политики. По российским границам, как мы знаем, расположена коварная русофобия, звериный оскал антироссийского заговора, банды иностранных разведок, под прикрытием интернет-компаний, которые намерены воровать ДНК наших детей и чипировать их. Ну или как-то так.

Отсюда с необходимостью следует, что во-первых, внутри страны должны быть разоблачены и разгромлены все пособники иностранных русофобов, и это должно занять армию изнывающих от безделья силовиков и чиновников на ближайшие годы. Во-вторых, все, кто жалуются на некоторые неудобства в своей жизни в России, будь то нищета, бесправие или, например, плохая экология, не понимает этого исторического момента и осознанно или же по глупости оказывается пособником западных русофобов.

Модель проекции «внешней политики», неотличимой от пропаганды, вовнутрь хорошо вызубрена ученикам высших партийных школ и чекистских учреждений. Именно она сложилась на заре холодной войны во второй половине 1940-х, во время дряхлеющего сталинизма. СССР вел миролюбивую политику по организации имперского социализма на планете, но козни Запада мешали миру и братской любви народов, что требовало усиление бдительности и строгости внутри страны. Баланда «миролюбивой политики» была предназначена исключительно для внутреннего потребления, те, кто отказывался ее есть, объявлялись врагами и шпионами.

Штампами о буржуях и зловещей загранице до сих пор мыслит народ, не имеющий другой пищи для ума. Именно по этой причине кьюанон-стайл геополитика так популярна в России и-де факто возведена в статус официальной идеологии: просто людям нравится.

Никакой внешней политики, отличной от пропаганды и телешоу, от «Международной пилорамы» мужа Симоньян в свою очередь тоже нет. Лавров профессионально адаптировался служить в этом карнавале, Марию Захарову специально нанимали примой шапито.

В конечном счете нет разницы в том, участвуем ли мы в бесконечном пропагандистском телешоу «про украинский вопрос». Другой жизни кроме Артема Шейнина, серфящего на ведре дерьма в ароматное будущее, здесь все равно не осталось.

Кирилл Мартынов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».