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Беларусь перебрасывает танковый батальон к западной границе

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  • 5.04.2021, 9:22
  • 7,788
Беларусь перебрасывает танковый батальон к западной границе

Операция предусматривает несколько этапов.

С 2 по 16 апреля под руководством заместителя командира 19-й отдельной механизированной бригады проводится полевой выход отдельного танкового батальона со средствами усиления.

Как сообщает naviny.online со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, полевой выход предусматривает несколько этапов: марш подразделений батальона со средствами усиления комбинированным способом на один из полигонов Брестской области, мероприятия по инженерному оборудованию и маскировке, охрана района размещения, оборудование мест размещения и обеспечения личного состава, а также вооружения, военной и специальной техники.

Подразделения батальона проведут занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, а командиры подразделений — тренировку по управлению подразделениями и огнем.

Итогом полевого выхода и экзаменом для подразделений батальона со средствами усиления станут тактические учения под руководством заместителя командира 19-й отдельной механизированной бригады.

Участники учений отработают организацию оборонительного боя с передовыми отрядами противника, затем — с его главными силами, пройдет боевая стрельба.

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