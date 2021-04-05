Александра Герасименя: НОК Беларуси могут исключить из международного олимпийского движения 13 5.04.2021, 9:33

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Александра Герасименя

Тогда спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио под нейтральным флагом.

Национальный олимпийский комитет Беларуси может быть исключен из Международного олимпийского комитета, заявила руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя, рассуждая о последствиях возбуждения Следственным комитетом уголовного дела в отношении нее и исполнительного директора фонда Александра Опейкина, сообщают naviny.online.

Уголовное дело — результат работы фонда и санкций, введенных Международным олимпийским комитетом против НОК, сказала Герасименя во время общения с пользователями Instagram.

«Это ответ не нам, а Международному олимпийскому комитету: вы хотели изменить у нас всю систему, которая работает — нет, не получится, мы вас всех пересажаем», — предположила спортсменка.

«И действия НОК Беларуси, и обвинения нас во всех грехах сыграют большую роль. Возможно даже исключение Национального олимпийского комитета как члена Международного олимпийского комитета. И в том числе, я думаю, наши спортсмены поедут [на летнюю Олимпиаду в Токио] под нейтральным флагом. И это уже не наша заслуга. Дополнительные санкции они (НОК. — ред.) себе уже приобрели или приобретут в ближайшее время… Думаю, что МОК обязательно ответит», — заявила Герасименя.

«Безграмотность чиновников спортивных просто впечатляет. Большинство их шагов вредит им самим», — считает Александр Опейкин.

По его словам, это уголовное дело не против физических лиц, а против фонда солидарности, который признается субъектом международного спортивного права и членом олимпийского движения. «Получается, что они сделали очередной выстрел себе в ногу», — убежден Опейкин.

О возбуждении уголовного дела против Герасимени и Опейкина СК сообщил 2 апреля.

В связи с давлением на спортсменов из-за их политической позиции 7 декабря прошлого года МОК ввел санкции в отношении белорусского НОК. 8 марта МОК заявил о непризнании Виктора Лукашенко новым президентом НОК (выборы прошли 26 февраля).

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