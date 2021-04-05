Врачи рассказали, как коронавирус влияет на зрение 1 5.04.2021, 9:36

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Глаза — «входные» ворота для вируса в наш организм.

Мария Петина, кандидат медицинских наук и руководитель «Центра диагностики, профилактики тяжелого течения и лечения после COVID» рассказала, что зрение снижается из-за поражения сосудов. У человека, который переболел коронавирусом, зрение может ухудшиться на несколько единиц, пишет kp.by.

- ВОЗ уже зафиксировала спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва и воспаление сетчатки как симптомы COVID-19, - отметила Мария Петина. - Сегодня мы видим разные исследования, где утверждается, что глаза — "входные" ворота для вируса в наш организм, и они поражаются в первую очередь.

За счет того, что мера кислотности коронавируса схожа с рН человеческой слезы, вирус прекрасно задерживается на слизистой глаза. Поэтому частые последствия коронавируса — коронавирусный конъюнктивит и блефарит.

Если появилось ощущение, что зрение снижается, перед глазами пятна, искажены линии предметов – сразу обратитесь к врачу, советует Мария Петина. Еще одна рекомендация врача – носить специальные защитные очки и не трогать глаза грязными руками.

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