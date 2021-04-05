WP: США хотят, чтобы Россия понимала цену эскалации в Украине 1 5.04.2021, 9:47

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Администрация Джо Байдена предпринимает меры.

Администрация Джо Байдена, столкнувшись с первым серьезным испытанием в отношениях с Россией, предостерегает Москву от агрессивного применения войск, которые она собрала у восточной границы Украины. Российская сторона настаивает, что они там якобы для учений.

"Мы обеспокоены последней эскалацией со стороны России у границы включительно с нарушением режима прекращения огня за июль 2020 года", - сказал журналисту Washington Post неназванный чиновник из администрации (перевод — unian.net). Он напомнил о гибели 4 украинских солдат и ранении еще двух.

Россия объявила военные учения в регионе. А в российских социальных сетях полно видео, на которых видно передвижение танков, гаубиц и другой военной техники.

"Может это действительно учения, а может и нет. Мы сигнализируем о том, что Америка осведомлена, решительна и обеспокоена", - добавил американский чиновник.

Он рассказал Washington Post, что члены Национального Совета безопасности встречались во вторник и среду, чтобы обсудить ситуацию у границы Украины. А советник президента по национальной безопасности Джейк Саливан позвонил коллегам в Украине, Германии и Великобритании.

Пока чиновники в Пентагоне видят доказательства, которые говорят, что Россия действительно проводит учения, а не готовится к вторжению. Однако, они пристально следят за ситуацией.

"Мы не хотим перезагрузки отношений с Россией, равно как и эскалации. Наша цель - сделать дорогими действия, которые считаем неприемлемыми, ища при этом стабильности, предсказуемости и уменьшения напряжения. Если они решатся усилить температуру, мы готовы к этому", - сказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Среди действий, которые рассматривают США, - быстрая передача помощи Украине и новые санкции против России. Напряжение на украинской границе началось на фоне внутриполитических проблем Владимира Путина. Он столкнулся с наиболее жесткой критикой за несколько лет. В основном это связано с оппозиционером Алексеем Навальным, чей арест в январе спровоцировал массовые протесты в 109 городах по всей территории РФ.

Путин, вероятно, надеялся, что заключение политического оппонента сделает так, что политические проблемы из-за него исчезнут. Но получилось совсем не так. Петиция с призывом к новым протестам собрала 360 тысяч подписей сторонников Навального. Организаторы надеются, что подписей будет более 500 тысяч, прежде чем они снова поведут людей на улицы.

"Элементы всего этого напоминают предпосылки предыдущего российского вторжения в Украину в 2014 году", - сказал неназванный американский чиновник, напоминая, что тогда Путин тоже имел дело с недовольством россиян.

В придачу к заключению Навального россияне обвиняют Путина в коррупции и плохой реакции на пандемию коронавируса. Санкции против российского энергетического сектора дают ощутимое влияние, блокируя доступ к необходимым западным технологиям. Об этом Washington post сообщил источник в индустрии. Россия недавно пыталась увеличить добычу на своих старых месторождениях. Но объемы продолжают падать без современного оборудования.

Суровые сообщения администрации Байдена о России на этой неделе - это очередной образец того, как Белый дом и Госдепартамент пытаются усилить внешнюю политику США после тяжких и неорганизованных лет Дональда Трампа. Центральную роль в стратегии играет восстановление альянсов: с НАТО, когда речь идет о противостоянии России, и с ключевыми союзниками в Азии (Япония, Индия и Австралия), когда речь идет о Китае.

В первые месяцы работы новой администрации в США всегда происходят определенные маневры и позиционирование. Ведь потенциальные соперники пытаются исследовать границы друг друга. Жесткое общение дипломатов США и Китая в Анкоридже недавно было примером таких событий.

Но ситуация в Украине отличается тем, что она включает потенциальное применение военной силы. Россия увеличивает количество своих войск, по крайней мере временно, у границы страны, которой США оказывают военную помощь. Возможно, лучшее, что может дать обмен сигналами на этой неделе - это сокращение возможности, что какая-то из сторон просчитается в своих действиях.

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