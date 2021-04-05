Любой заграничный вояж Таракана может затянуться навсегда 3 5.04.2021, 9:52

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Фото: "Википедия"

Интересный апрель может получиться.

Что делать в режиме международной изоляции? Нужно вырываться из блокады.

Пока есть только один фланг - Россия, но непонятно, как надолго там затишье и что это затишье значит. Даже продолжительный телефонный разговор ясности не внес и границу не открыл, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

С западным направлением все понятно. Там в лучшем случае диалог об условиях ухода. В худшем билет эконом-классом в Гаагу.

На южном фланге - неспокойно. Хотя хунта будет заинтересована в эскалации ситуации - на фоне проблем в российско-украинских отношениях, за которыми уже плохо прячется противостояние Россия - НАТО, можно в очередной раз «проскочить между струек». Хотя надежда слабая. На этот раз может зацепить серьезно - и ограничиться зарабатыванием на войне двух братьев не получится.

Остается стратегический партнер - Пекин. Вот где во всю мощь можно проявить себя шляпнику - только в компании с настоящим кардиналом.

Но Пекин мудр и пока поставил все на паузу. Политические контакты и, что самое главное, выделение кредитных ресурсов. Обидно. И белорусская дипломатия начала танцы с бубном, чтобы в Пекин прорваться окольными путями.

Среди направлений прорыва в какой-то степени реалистичными видятся два - Казахстан и Азербайджан. Нужно срочно лететь и разговаривать. Можно поиграть в челночную дипломатию - убедить Баку, что их принимает Нурсултан и наоборот. Кто-то может поверить и принять первым. А там, глядишь, и Пекин дрогнет. Послу Казахстана в Беларуси об этом прямым текстом сказал дед. С Азербайджаном пока ведут контакты на уровне чуть ниже.

Если оставить все в рамках двусторонних отношений - то дешевый развод, ничего нового. А если посмотреть под более широким углом...

О чем можно говорить в Баку - о нефти и «Полонезах» (о деньгах уже вряд ли). Это все антироссийская повестка. Еще и антиармянская - поэтому вдвойне антироссийская. Позиция деда по Нагорному Карабаху - долго будет вспоминаться в Ереване.

О чем можно говорить в Нурсултане - о поставках нефти и более агрессивной политике в ЕАЭС (опять-таки о деньгах - вряд ли). Тоже антироссийская повестка. Хотя в Нурсултане можно было бы поучиться, что вовремя и грамотно уйти, это не так страшно. Казахстанский транзит власти, хоть и не завершен, но пока наиболее успешен. Агрофюреру, правда уже поздно.

Пекин - вообще антироссийская повестка по умолчанию.

Вот и получается, что самый «преданный союзник» опять норовит за спиной подгадить.

В общем, Россия может взвесить все аргументы за и против. Не стоит уже «белорусский контрабандный оффшор» всех тех рисков, которые он генерирует. Белорусские таможенники, кстати, очень недовольны. Ведь именно им приходится, закрыв глаза, разрешать допуск на таможенную территорию товары со скидкой от 70 до 90 процентов от цены контракта. Гешефт с этого нулевой, а отвечать именно им (но это тема отдельного материала).

Интересный апрель может получиться.

Дед уже уверен, что может страну оставить на несколько дней. А зря… Самонадеянность и чрезмерное гостеприимство может сыграть злую шутку. Любой вояж может затянуться навсегда.

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