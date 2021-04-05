Ученые выяснили, кто на Земле легче всего переносит алкоголь 4 5.04.2021, 9:58

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Они фактически пьют и не пьянеют.

Степень опьянения зависит не только от количества выпитого, но и от индивидуальных особенностей. Например, у тех, кто ест много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее из-за высокой активности специальных ферментов. Некоторые животные потребляют и переваривают без последствий для здоровья столько алкоголя, сколько у человека бы вызвало сильное отравление, пишет ria.ru.

Алкогольные гены

Исследователи из Университета Калгари (Канада), проанализировав ДНК 85 видов млекопитающих, выяснили, что у приматов и рукокрылых одинаково высока активность генов, отвечающих за синтез алкогольдегидрогеназ. Эти ферменты нейтрализуют действие этилового спирта и переводят его в ацетальдегид, который затем преобразуется в уксусную кислоту. Она, в свою очередь, распадается на воду и углекислый газ.

Чем активнее алкогольдегидрогеназы, тем быстрее расщепляется этанол и тем больше его может употребить животное, не отравившись и не заснув. Работу одного из таких ферментов, ADH7 (он после попадания спиртного в организм первым вступает в дело), ученые решили отследить по связанному с ним гену.

Данные по этому отрезку ДНК собрали у 85 видов млекопитающих из разных отрядов — грызунов, рукокрылых, приматов, парнокопытных, хоботных, хищных и китообразных — и сопоставили с их пищевыми привычками. Прежде всего учитывали, как много животные потребляют фруктов. Ведь чем больше их доля в рационе, тем выше шанс столкнуться с этанолом в природе — он часто содержится в перезревших и перебродивших плодах.

Оказалось, что ген ADH7 есть у 79 из 85 исследованных видов, правда, у некоторых — например, лошадей, слонов и белых носорогов — он уже не функционирует. Значит, эти животные не способны эффективно перерабатывать алкоголь и случайная встреча с ним может закончиться сильным опьянением и серьезным отравлением.

А вот у тех, кто ест много фруктов, предсказуемо обнаружили повышенную активность "алкогольного" гена. Среди самых стойких к этанолу оказались рукокрылые, приматы и некоторые виды сумчатых — в частности, домовый опоссум (Monodelphis domestica). При этом у насекомоядных, которые питаются всем подряд, в том числе и фруктами, алкогольдегидрогеназа не так активна и, как предполагают авторы работы, вряд ли участвует в расщеплении этанола.

Упиться как слон

Статья канадских исследователей поставила точку в многолетних спорах об алкогольной зависимости среди африканских слонов. Дело в том, что эти животные испытывают особенное пристрастие к маруле (Sclerocarya birrea) — дереву, распространенному в Южной и Западной Африке. Ее перебродившие плоды содержат большое количество этанола — из них, кстати, делают знаменитый ликер "Амарула". Слонов в легком и не очень подпитии наблюдали в тех местах зоологи.

Тем не менее их скептически настроенные коллеги отмечали, что звери-алкоголики, скорее всего, миф: они не в состоянии съесть столько плодов марулы за раз, чтобы опьянеть. Ведь слоны — очень крупные животные. Однако если у них действительно плохо работают алкогольдегидрогеназы, то алкогольная интоксикация должна наступать быстро. А значит, даже парочки перебродивших фруктов слону достаточно, чтобы "напиться в хлам".

В компании человека

Канадские ученые отмечают, что мутации в гене ADH7 увеличивают эффективность алкогольдегидрогеназы у человека почти в сорок раз по сравнению с предковой формой фермента. Похожим образом дела обстоят у большинства приматов, для которых встречающийся в природе этанол — источник дополнительных калорий.

Однако, как выяснили американские зоологи, некоторые животные могут намеренно искать перебродившие фрукты, а при выборе между простым сахарным сиропом и сиропом с добавлением алкоголя всегда предпочтут последний. Речь идет о мадагаскарской руконожке (Daubentonia madagascariensis) и медленном лори (Nycticebus coucang).

Медленный лори и мадагаскарская руконожка, как считают исследователи, намеренно ищут перебродившие фрукты. По одной версии, этанол для них — дополнительный источник калорий, по другой — запах алкоголя позволяет отличать зрелые плоды (а значит, съедобные) от незрелых

В ходе эксперимента трем взрослым особям — двум руконожкам и одному лори — предлагали безалкогольный сахарный сироп и сиропы с одно-, трех-, четырех- и пятипроцентным содержанием этанола. В результате звери почти всегда склонялись к напитку, в котором больше спирта.

Как отмечают авторы работы, при выборе они ориентировались на запах алкоголя и, вероятно, именно по нему в дикой природе они ищут созревшие, а значит, съедобные фрукты.

Проспиртованная мышь

Однако чемпион по расщеплению алкоголя вовсе не человек, а небольшой зверек, обитающий в южной части Малайского полуострова, на севере острова Калимантан и на Суматре. Это перохвостая тупайя (Ptilocercus lowii) — млекопитающее, внешне похожее на мышь. Она живет на деревьях, питается насекомыми и гекконами и очень любит нектар бертамовой пальмы (Eugeissona tristis), в котором содержится 3,8 процента этилового спирта.

Как подсчитали немецкие ученые, в сутки тупайя выпивает столько же алкоголя, сколько содержат три литра пива, а в ее крови постоянный уровень спирта — 1,4 грамма на килограмм тела. Однако животное никогда не видели пьяным, хотя такая же концентрация этанола в человеческом организме может привести к сильной интоксикации.

Кроме того, у зверька, в отличие от людей, не бывает заболеваний, вызываемых регулярными запоями. Как тупайе удается так хорошо перерабатывать алкоголь, пока не известно. Исследователи предполагают, что дело в активности алкогольдегидрогеназ.

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