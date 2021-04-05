Почему в Беларуси растут цены и происходит девальвация? 2 5.04.2021, 10:15

2,964

Экономист назвал причины.

Если бы не деноминации, то средняя белорусская зарплата сейчас равнялась бы 12,77 миллиарда рублей. Доллар мы бы покупали по 267,3 миллиона, буханка стоила бы 159 миллионов, а литр бензина сразу же дорожал бы на миллион рублей. В новом выпуске подкаста «Про деньги» вместе с научным сотрудником центра экономических исследований BEROC Дмитрием Круком разбираемся, что такое инфляция, почему цены растут и из-за чего так сильно девальвировал белорусский рубль, пишет сайт onliner.by.

Дмитрий Крук — экономист, научный сотрудник исследовательского центра BEROC. В своей деятельности фокусируется на вопросах монетарной политики, финансов и экономического роста.

Инфляция — это темп роста цен, то, насколько изменились цены за определенный период. Чаще всего измеряется изменение потребительских цен. Оно считается по изменению цен в так называемой потребительской корзине — это наиболее типичный набор товаров и услуг для типичного потребителя. То есть это своеобразная средняя температура по больнице.

Также используют концепцию личной инфляции, которую каждый для себя может рассчитать, структурировав свою личную потребительскую корзину: сколько человек тратит на различные товары, услуги и так далее.

Личные ощущения инфляции могут очень сильно отличаться от среднего показателя.

В последние годы выделяют три типа инфляции по темпам роста — умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Под умеренной подразумеваются темпы инфляции меньше 10%. Развитые страны (ЕС, США, Великобритания, Япония и другие) ориентируются на 2% инфляции. Страны с более низким уровнем дохода находятся в диапазоне 3—6%.

Галопирующая инфляция также не имеет четких численных критериев. Обычно этот термин используется при годовой инфляции от 20 до 100%.

В случае гиперинфляции речь идет о цифрах более 100% в год, а в особо тяжелых случаях — и тысячах, десятках тысяч и даже миллионах процентов. Если страна попадает в маховик гиперинфляции, выйти из него достаточно сложно, и это означает очень серьезные проблемы для всей экономики.

Почему дорожают товары? Умеренный рост цен (до 2% в год) — это сопутствующий фактор для растущей экономики. Почему мировая экономика устойчиво идет вверх? Потому что в ней появляются новые технологии, товары и услуги.

Спрос неравномерно распределяется по всем производителям, и может получиться так, что в каком-то сегменте экономики на какой-то конкретный товар спрос возрос больше, а значит, меняются цены. В нормальной ситуации это и приводит к умеренному росту цен. Конечно, инфляция — это не очень приятная вещь, но в данном случае это гораздо лучше, чем обратная ситуация дефляции (падения цен) или полностью стабильных цен.

Полностью стабильные цены — это как стабильность на кладбище. Если экономика никуда не развивается и застыла в определенном состоянии, то цены остаются стабильными.

Очень часто инфляция выходит из умеренного диапазона из-за того, что экономику пытаются заставить расти неестественным способом — вливают в нее дополнительные деньги. На какой-то период это позволяет ускорить рост, но, поскольку количество товаров и услуг увеличилось не столь сильно, как количество денег, в конечном счете инфляция ускоряется и становится ключевой проблемой экономики.

А если цены заморозить, что будет? Есть несколько вариантов. Первый — дефицит. Замороженные цены будут приводить к убытку поставщиков, а те, в свою очередь, вряд ли будут готовы на это идти и просто откажутся поставлять продукцию. Второй — замещение одних товаров другими, более дешевыми. Если цены заморожены не на все товары, то более дорогие товары будут замещать более дешевыми. Чем больше цен будет заморожено, тем больше исказится рынок и тем больше будет дефицит.

Что касается ценового регулирования в Беларуси, то замысел его был, скорее всего, в том, чтобы стимулировать большее потребление белорусских товаров. Что белорусские производители (государственные в большей степени) смогут в ущерб своей рентабельности больше сдерживать цены. В то время как товары других производителей, а также импортные из-за снижения рентабельности уйдут с рынка.

По логике принимавших такое решение, это может дать стимул больше потреблять отечественных товаров. На каком-то коротком промежутке (если в нем не будет серьезного роста обменного курса) это может отчасти сработать. Но в более длительной перспективе (если цены регулировать больше двух месяцев) это неизбежно будет вести к дефициту.

В случае Беларуси ситуация усугубится тем, что наша страна находится в рамках единого пространства ЕАЭС. Если для производителей поставки на белорусский и российский рынок будут принципиально отличаться по рентабельности, то мы увидим на полках либо дефицит, либо самые низкие по качеству товары.

В мире уже все давно поняли, что без какой-то экстраординарной необходимости чрезмерно баловаться прямым регулированием цен нельзя. Попытки остановить цены нигде в мире не сработали.

Прямое вмешательство в рост цен можно допустить точечно, как в случае с масками и антисептиками в разгар коронавируса. Но здесь больше речь не про экономику, а про социальную поддержку.

Почему в развитых странах инфляция довольно высока? На самом деле, развивающиеся страны могут сдержать инфляцию. Но поскольку они стремительно догоняют развитые страны, то этой гонке сопутствует больший темп роста цен. Если их «замораживать» или «остужать», то можно тем самым «остудить» и попытку догнать более богатые страны по уровню благосостояния. Поэтому развивающиеся страны соглашаются с тем, что нормальный уровень инфляции у них будет выше, чем у развитых.

Темп инфляции в 2%, на который ориентируются ЕС, США, Великобритания и другие развитые страны, — это достижение монетарной политики. Все центробанки пришли к тому, что на инфляцию очень сильно влияют инфляционные ожидания людей не только на ближайшие месяцы, но и на годы вперед.

Когда долгосрочные инфляционные ожидания людей стабилизируются, возникает «благоприятный замкнутый круг». Центробанки благодаря таким низким ожиданиям могут добиваться низких темпов инфляции, а благодаря низким темпам инфляции люди укрепляются в своих низких инфляционных ожиданиях.

Этот «благоприятный замкнутый круг» — секрет стабильной инфляции в развитых странах.

Многие белорусы путают инфляцию и девальвацию. Эти два понятия действительно взаимосвязаны через привлекательность товаров на мировом рынке. Если в стране растут цены, то это означает, что товары менее конкурентоспособны на мировом рынке. Этот процесс можно нивелировать через обменный курс. То есть изменение курса может довольно быстро отразиться на цене.

За всю историю Беларусь отбросила восемь нолей. Почему нам пришлось это сделать? Фактически это отражение беспрецедентно высокого уровня накопленной инфляции за эти годы. Потому что в конце 90-х была заоблачная инфляция, потом чуть поменьше в 2000-х. Также свою роль сыграли и 2011—2012 годы. Беларусь — один из лидеров в постсоветском как минимум регионе по темпам инфляции.

Причина такой высокой инфляции в 90-х годах — это безответственная монетарная политика. Тогда власти пытались подстегнуть рост экономики дополнительными денежными вливаниями. Очень сильно тогда обожглись и наступили на те же грабли, что и многие страны мира.

Сегодня в мировой монетарной политике действует следующая формула: за инфляцию отвечает центральный банк. Но для того, чтобы он мог успешно осуществлять эту задачу, центральный банк должен иметь высокую степень независимости. Тогда он сможет обеспечивать низкий и стабильный (что не менее важно) уровень инфляции, чтобы люди могли планировать сделки (покупка квартиры, машины и так далее).

Если бы Беларусь могла себе позволить мировой эталон по инфляции в 2%, то было бы замечательно. Но для развивающихся стран 2% — это слишком жесткое ограничение. Если отбросить те политические события, которые происходят в стране (очень важный фактор, но попробуем от них абстрагироваться), то даже в таком случае уровень инфляции должен быть выше 2%. Дмитрий Крук определяет, что приемлемый для нас уровень на ближайшие 5—7 лет — 5%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».