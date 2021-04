Почему в Суэцком канале нужно поставить статую Свободы 5.04.2021, 10:38

Фото: Bloomberg

Не EverGiven единым.

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон), экс—заместитель советника по национальной безопасности США по делам Ближнего Востока и Северной Африки Виктория Коутс и младший научный сотрудник Института Хадсона Роберт Гринуэй в своей колонке для Bloomberg призывают США и их союзников усилить защиту Суэцкого канала.

Весь мир в понедельник вздохнул с облегчением, когда огромный контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале. Но не спешите праздновать. Ever Given почти на неделю остановил движение по одному из самых загруженных судоходных коридоров в мире, и эта пробка ежедневно обходилась примерно в $10 млрд в день.

Блокирование канала судном Ever Given с каждым днем увеличивало массив проблем, поскольку контейнеры, зарезервированные для будущих рейсов, грузили на застрявшие суда, нарушалась цепочка поставок. Министерство обороны США уже предложило свою помощь для решения вопросов безопасности в Суэцком канале. Ever Given может стать сигналом для переноса архитектуры безопасности канала в XXI век и гарантии того, что он продолжит выполнять свою историческую роль в качестве жизненно важного маршрута между Европой, Африкой и Азией.

Однако помимо постоянно поступающих инициатив по модернизации Суэцкого канала есть и менее обсуждаемый вопрос: нынешняя правовая структура, при помощи которой регулируется использование Суэцкого канала, безнадежно устарела и нужны новые механизмы для противодействия потенциальным угрозам. Константинопольская конвенция, регулирующая движение по каналу, действует с 1888 г. (в том числе, и после того, как в 1956 г. бывший президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал) на том основании, что канал является коллективным благом, так что никто не будет столь безрассудным, чтобы нанести ему какой-то ущерб. Потому он просто должен быть открытым для всех застрахованных судов, независимо от их принадлежности.

Эта оптимистичное видение, к сожалению, обусловило пассивную политику безопасности, которая не подходит для XXI века. Враждебно настроенные игроки вроде Ирана и подконтрольных ему террористов уже доказали, что готовы нападать на гражданскую инфраструктуру, действуя быстро и игнорируя такие нормы международного судоходства, как постоянно включенная на судне система GPS.

Вместо того, чтобы связывать себе руки коллективно минималистским подходом Конвенции, следует использовать уже действующие современные механизмы, которые позволят США и Египту возглавить процессы по использованию коллективных возможностей партнеров и союзников для защиты Суэцкого канала от угроз, которыми могут быть как террористические и кибератаки, так и случайное блокирование канала.

Одним из таких механизмов мог бы стать Кодекс Международной морской организации, который можно было бы применять вместе с такими положениями, как резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций №1772 и №1816. Эти резолюции, принятые в ответ на растущую угрозу пиратства, способствуют международному сотрудничеству ради коллективной безопасности в регионе.

США также могут расширить сферу действия Международной коалиции по обеспечению безопасности на море, более известной как Combined Task Force Sentinel. Это подразделение было создано в июле 2019 г. для защиты от иранского пиратства и терроризма в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также в прилегающих районах. Сегодня же сюда также нужно включить и Суэцкий канал, координируя процесс с египетскими вооруженными силами, которые обеспечивают безопасность данной зоны, и с Управлением Суэцкого канала, контролирующем логистику и транзакции, привлекая все страны, которые заинтересованы в сохранении морских торговых маршрутов.

Combined Task Force Sentinel — это многонациональная коалиция (Албания, Бахрейн, Великобритания, Литва, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, США и Эстония), которая функционирует с целью обеспечения свободы судоходства для коммерческих перевозок, которые осуществляются через стратегические проливы Ближнего Востока. С момента своего создания она обеспечила безопасность более тысячи торговых судов, как физически, так и посредством информации и разведданных, чтобы повысить осведомленность о потенциальных угрозах и не допустить незаконных, небезопасных и непрофессиональных действий.

В случае расширения эта коалиция будет использовать надводные корабли и воздушное наблюдение, а также дополнительные ресурсы управления и связи, необходимые для интеграции в сеть. Конструкция оперативной группы могла бы включать в себя совокупность всех разведывательных данных и оценок угроз, предоставленных странами-участницами, что позволило бы ей спрогнозировать, защитить и, при необходимости, отреагировать на инциденты или происшествия. Она могла бы объединить физические активы и ресурсы участников для решения кризисов или инцидентов, дабы канал как можно скорее мог заработать в полном объеме. Благодаря такой скоординированной системе быстрого реагирования Ever Given блокировал бы канал на несколько дней меньше.

Но самая серьезная уязвимость Суэцкого канала на сегодняшний день — это киберпространство. За последние годы произошло множество кибератак на системы предприятий. Информационные технологии и архитектура связи, используемые в канале, схожи с системой управления воздушным движением, и также уязвимы. США и Израиль могут предоставить новые технологии, чтобы гарантировать защиту системы от сбоев или саботажа. Такие меры не только защитят жизненно важный морской торговый маршрут, когда мир восстанавливается после пандемии, но также обеспечат защиту не менее важных подводных коммуникационных кабелей, расположенных возле Суэцкого канала.

За тот год, когда была подписана Константинопольская конвенция, через Суэцкий канал прошли 500 судов. Египет хотел бы, чтобы в 2021 г. их число выросло до 19 тыс. И хотя инцидент Ever Given спровоцировал кризис, он все же не стал катастрофой. Быстрые действия под эгидой США и Египта в сотрудничестве с сильнейшими региональными союзниками могут стать залогом того, что в будущем подобное уже не повторится.

В 1860-х гг. французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди хотел установить в устье Суэцкого канала, где сейчас находится маяк Порт-Саида, огромную женскую статую, которая должна была напоминать Колосса Родосского. Однако из-за нехватки средств проект реализован не был — вместо этого Бартольди установил Статую Свободы в гавани Нью-Йорка. Было бы символично, если бы США, сотрудничая ныне с Египтом, создали бы виртуальную копию оригинального памятника, который будет стоять на страже Суэцкого канала в XXI веке.

