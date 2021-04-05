Медсестра: В гипермаркет один раз сходишь – всю зарплату оставишь 1 5.04.2021, 10:50

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Белоруска честно рассказала о своих доходах и расходах.

Медсестра одной из барановичских больниц рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, почему не делает покупки в гипермаркетах, на каких продуктах экономит, а какие покупает, несмотря на цену, и как проводит свободное время:

- В детстве я хотела стать учительницей младших классов и, когда училась в школе, даже планировала подавать документы в Несвижский педагогический колледж. Но потом передумала идти в педагоги и поступила в Слуцкий медицинский колледж на медсестру.

После окончания учебы попала по распределению в Минск. Там встретила своего будущего мужа. А когда закончился срок отработки, мы переехали жить в Барановичи. Здесь я устроилась на работу и уже более 20 лет тружусь медсестрой в больнице.

От дежурств не отказываюсь

По идее, график у медсестер должен быть стандартным – два через два. Но нередко есть так называемые подставные дежурства. Хоть они и не оплачиваются на 100%, все равно есть шанс подзаработать, поэтому я от них никогда не отказываюсь.

В месяц я получаю две выплаты: зарплату в начале месяца – 340 рублей, а в конце месяца аванс – 270. Всего получается 610 рублей.

В целом моя зарплата меня устраивает. Конечно, без зарплаты мужа было бы тяжелее. Ну, и дочки уже взрослые, сами себя обеспечивают. Потому что если бы дети были маленькие или их надо было учить на платном, то тогда нужно зарабатывать в два раза больше или отказывать себе абсолютно во всем.

В гипермаркет один раз сходишь – всю зарплату оставишь

Получив деньги, первым делом оплачиваю коммунальные услуги. На это уходит порядка 140 рублей, вместе с оплатой за интернет и мобильный телефон.

Треть моей зарплаты идет на покупку продуктов. Еще часть – с зарплаты супруга. В большие гипермаркеты мы с мужем не ходим. Туда один раз сходишь – всю зарплату оставишь. Я предпочитаю небольшие магазины, расположенные рядом с домом.

Большие закупки практически не делаю, в основном покупаю по необходимости. Если только мясо про запас. В основном в нашем рационе курица, реже свинина. Сосиски не беру: стоят дорого, а съедаются быстро. Предпочитаю купить кусок ветчины или копченого мяса – вкуснее и посытнее.

На акции и скидки, конечно, обращаем внимание. Но есть такие продукты, как, например, творог, сырки, пельмени, подсолнечное масло – их берем определенного бренда, которые мы предпочитаем, независимо от скидок.

Иногда хочется побаловать себя сладким – покупаю печенье, сушки или зефир, но чаще к чаю стараюсь что-то испечь сама.

Хорошо помогают экономить овощи и картофель – они у нас со своего огорода. Яйца тоже свои. Летом не приходится покупать ягоды и фрукты. И грибов в сезон всегда стараемся насобирать, чтобы заморозить и сделать заготовки до следующего года. Считаю, что, если есть возможность, нужно экономить.

Мебель – только в рассрочку

Что касается мыльных принадлежностей, «химии» и косметики, то их я тоже стараюсь покупать по мере необходимости. Причем беру только самое необходимое: порошок, мыло, гель для душа, кремы, тушь, помаду. Что-то покупаю со своей зарплаты (в среднем уходит 40 рублей), что-то с зарплаты мужа.

Также из своих оплачиваю рассрочку за мебель. В прошлом году затеяли ремонт. Дело это, конечно, не простое и требует много сил и денег. И если на такие вещи, как ламинат или обои, еще можно собрать нужную сумму и купить, то мебель – только в рассрочку. На мой взгляд, это очень удобно и практично: можно взять хорошую, качественную мебель и не нанести большого ущерба семейному бюджету.

Менять что-то не планирую: пенсия не за горами

Живу я далеко от работы, поэтому добираюсь туда и обратно на автобусе. Обычно я покупаю себе проездной на месяц, иногда подекадно – как получается.

С нами живут еще два члена нашей семьи – кошка и собака. Уход и питание влетают в приличную сумму. Обычно в течение месяца я делаю небольшие покупки для них, а когда подсчитываешь, в итоге выходит немаленькая сумма денег. И хотя в еде они непривередливы – едят и каши, и консервы, и сухой корм, и то, что остается с нашего стола, но 90 рублей стабильно в месяц уходит.

Гардероб свой обновляю не часто, свободное время обычно провожу дома. Тем более что и дома работы хватает. Ну, а когда лето – то либо на огороде, либо в лесу.

Что-то менять в своей жизни я не планирую. Моя работа мне нравится, несмотря на все минусы, которые есть везде. Тем более что пенсия не за горами.

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