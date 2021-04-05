В Минске опять массово отключают электричество 1 5.04.2021, 11:02

2,744

Где на этот раз?

В соответствии с графиком плановых отключений в столице на этой неделе по некоторым адресам не будет электроэнергии. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в РУП «Минскэнерго».

Свет будут отключать все будние дни недели, по всем адресам (а это 9 разных улиц и переулков) — на 8 дневных часов: с 9:00 до 17:00. Через дробь указан адрес по смежной улице.

5 апреля:

пер. Охотский, 2–12, 16–54;

ул. Охотская, 1/14–37, 2/12–28/4;

пер. Магнитный, 2–8, 3, 5, 7–23/13, 10–18;

ул. Магнитная, 8–28/15, 7–31/1, 8–28/15, 7–31/1;

пер. Иркутский, 1/23–9/20, 2/25–10/22;

пер. 1-й Енисейский, 1–19/8, 2–20/10;

ул. Варвашени, 11–27/14, 38–46/16, 38а, 26, 28, 30, 32/17, 34;

ул. Иркутская, 3–5, 7, 9, 11, 17, 19, 23, 25, 27, 29.

6 апреля:

пер. Охотский, 16–54;

ул. Охотская, 1/14–37, 2/12–28/4;

пер. Магнитный, 2–8, 3, 5;

ул. Байкальская, 6.

7 апреля:

пер. Охотский, 2–12, 16–54;

ул. Охотская, 1/14–37, 2/12–28/4;

пер. Магнитный, 2–8, 3, 5, 7–23/13, 10–18;

ул. Магнитная, 8–28/15, 7–31/1;

ул. Байкальская, 6;

ул. Иркутская, 3–5, 7, 9, 11, 17, 19;

ул. Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34.

8 апреля:

пер. Охотский, 2–12;

пер. Магнитный, 7–23/13, 10–18;

ул. Магнитная, 8–28/15, 7–31/1;

ул. Иркутская, 3–5, 7, 9, 11, 17, 19;

ул. Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34.

9 апреля:

пер. Охотский, 2–12;

пер. Магнитный, 7–23/13, 10–18;

ул. Магнитная, 8–28/15, 7–31/1;

ул. Иркутская, 3–5, 7, 9, 11, 17, 19;

ул. Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».