The New York Times: Байденомика — это чисто в американском духе 5.04.2021, 11:10

Джо Байден

Фото: Getty Images

Команда Байдена твердо решила с помощью экономических инициатив продемонстрировать свой патриотизм.

В Палате представителей демократы надеются принять к 4 июля закон президента Байдена об инфраструктуре. Команда Байдена твердо решила с помощью экономических инициатив продемонстрировать свой патриотизм. Сначала появился Американский план спасения. А теперь у нас уже имеется Американский план занятости, оплачиваемый с помощью Налогового плана «Сделано в Америке», пишет The New York Times (перевод — inosmi.ru).

Почему бы и нет? Трампизм был отчасти связан с привлекательностью экономического национализма; имеет смысл попытаться отбросить этот привлекательный подход во имя выработки эффективной политики. Она сыграет роль превентивной защиты от неизбежных атак республиканцев. Дональд Трамп, который отнюдь никуда не делся, уже осудил план Байдена, направленный по повышение налогов на корпорации, и назвал его «классическим глобалистским предательством». Нет, не прав.

Однако сейчас мы уже видим нечто большее, нежели только рыночные методы. Грубо говоря, байденомика включает в себя крупномасштабные государственные инвестиции, которые оплачиваются с помощью очень-очень прогрессивной шкалы налогообложения. И обе эти штуки чисто в американском духе.

Информационный бюллетень об инфраструктурный проектах, выпущенный администрацией Байдена, отчасти базируется на всей этой истории. В нем заявлено, что упомянутый план «предусматривает инвестирование в Америку в таких объемах, в которых мы не инвестировали с тех времен, когда мы строили мощные автострады между штатами, и когда мы выиграли космическую гонку». В самом деле, с одной стороны, программу Байдена можно считать попыткой возврата к подходам Дуайта. Иными словами, в фискальном плане это означало бы частичное возвращение к эре Эйзенхауэра — то есть, когда у нас доля государственных инвестиций в ВВП была выше, чем сейчас, а также были гораздо более высокие налоги на лиц с высокими доходами и на корпорации.

Эпоха крупных государственных инвестиций и высоких налогов на богатых не случайно совпала с величайшей эпохой в экономике США, а именно — с теми послевоенными десятилетиями, когда уровень жизни стремительно возрастал.

И все же история государственных инвестиций и прогрессивного налогообложения в Америке уходит корнями гораздо дальше, чем 1950-е годы.

Мы полагались на государственные инвестиции в инфраструктуру для ускорения экономического роста с того момента, как начали строить Канал Эри с 1818 по 1825 годы (Канал Эри — канал в штате Нью-Йорк, который связывает Великие озера с Атлантическим океаном — прим. перев.). В отличие от каналов, находящихся в частной собственности, что получило широкое распространение в Великобритании XIX века, Канал Эри был построен правительством штата Нью-Йорк за 7 миллионов долларов. Может показаться, что сумма не столь уж велика, но в те времена и экономика была намного меньше, да и цены тоже были намного ниже. С точки зрения доли в ВВП штата, стоимость Канала Эри в сегодняшних ценах эквивалентна сумме, равной, наверное, одному триллиону долларов.

Сильный акцент на инфраструктуру продолжали делать в течение многих десятилетий. И такой, например, механизм, как безвозмездная передача государственной земли в собственность, использовался для расширения железнодорожного строительства и для организации высших учебных заведений. Теодор Рузвельт построил Панамский канал, Франклин Делано Рузвельт провел электричество в сельскую местность, Эйзенхауэр построил сеть автомагистралей.

Поэтому, когда республиканцы осуждают американский план по созданию рабочих мест, назвав его «неконтролируемым социалистическим буйством расходов», мы должны не забывать о том, что крупномасштабные государственные инвестиции — это очень и очень по-американски.

То же самое можно сказать и о налоговых предложениях Байдена.

На самом деле, принимая во внимание чрезвычайно низкую стоимость заимствования, совсем не очевидно, что нам понадобилось бы повышать налоги, если бы расходы на инфраструктуру были главной и финальной целью. Однако нам потребуется больше доходов, чтобы оплатить программу Байдена, которая, как все ожидают, в конечном итоге будет включать еще один пункт — расходы, нацеленные на семью. Таким образом, имеет смысл связать повышение налогов с мерами, направленными на увеличение занятости. Как показали опросы, обеспечение государственных инвестиций с помощью повышения налогов на корпорации и на богатых граждан придаст импульс программам, направленным на создание инфраструктуры, а какие-нибудь меры в духе предложений Байдена найдут очень большую поддержку в обществе.

Республиканцы, естественно, осудят идею обложения налогами богатых как нечто напоминающее классовую войну в антиамериканском духе. Однако на самом деле упомянутые выше подходы к налогообложению — это еще одна давняя традиция нашей страны. Как любит говорить Томас Пикетти, занимающийся исследованием неравенства, именно в Америке, по сути, было изобретено прогрессивное налогообложение.

А как насчет утверждения Трампа о том, что повышение корпоративных налогов является формой зловещего глобализма? Утверждают, что частичный отказ от политики снижения налогов, проводившейся в 2017 году, и разворот в противоположном направлении приведет к инвестированию за границей и созданию там рабочих мест — данное утверждение могло бы и впрямь заслуживать некоторое доверие, если бы такое снижение налогов и вправду побудило бы транснациональные корпорации инвестировать и создавать рабочие места не за границей, а дома. Но этого не произошло.

На деле снижение корпоративного налога при Трампе означало раздачу подарков для акционеров, но вся экономика в целом никаких заметных выгод от этого не получила. А поскольку мы говорим о глобализме, то стоит отметить, что иностранцам принадлежит около 40 процентов акций США.

Но подождите-подождите, у нас есть еще кое-что. Есть причина, по которой люди Байдена использовали выражение «сделано в Америке» в названии своего налогового плана. Они думают, что снижение налогов, осуществленное Трампом, стало не просто слишком убыточной мерой. Оно было задумано таким образом, чтобы фактически побудить корпорации к инвестированию за границей, в надежде на то, что им станет лучше. Я попытаюсь разобраться с этой «сорной травой» в другой колонке. Вполне очевидно, что налоговый план Байдена вряд ли приведет к сокращению рабочих мест, наоборот, он может привести к значительному их увеличению.

В ближайшие несколько месяцев будет проводиться — и это необходимо будет сделать — широкое и детальное обсуждение плана Байдена, касающегося расходов и налогов. Однако в самых общих чертах этот план знаменует собой поворот от радикализма свободного рынка, который лежал в основе политики США на протяжении последних лет, к более старой нашей традиции — той традиции, которая преобладала в годы наибольшего экономического успеха Америки.

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