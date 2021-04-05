Медики назвали овощ, который хорошо снимает боли в суставах 5.04.2021, 11:17

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Он также обладает целебными свойствами при сахарном диабете.

Людям, страдающим на боли в суставах при артрозе и остеоартрите медики рекомендуют добавить в рацион брокколи.

Этот сорт капусты содержит много питательных веществ, антиоксидантов, витаминов и минералов, а также флавоноиды, которые способны оказать противовоспалительный эффект, пишет cursorinfo.co.il.

Сульфорафан, содержащийся в брокколи, защищает суставы пациентов с артритом от поражения, благодаря торможению молекул, активирующих процессы воспаления.

Сульфорафан содержится и в других разновидностях капусты, но в брокколи его больше всего.

В брокколи много клетчатки, что стимулирует пищеварение и может избавить от таких неприятных ощущений, как вздутие живота, запор и диарея.

Британские ученые провели исследование на мышах, которое показало, что употребление брокколи способно замедлить течение остеоартроза, который уже поразил суставы человека.

По количеству кальция брокколи не уступает молочным продуктам, а также эта капуста содержит суточную норму витамина С. Людям с болезнями сердца эту капусту нужно обязательно включить в рацион. При сахарном диабете брокколи также обладает целебными свойствами.

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