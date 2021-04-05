Американский вертолет Ingenuity установили на поверхность Марса 5 5.04.2021, 11:36

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Фото: NASA/JPL-Caltech

Аппарат должен подняться в марсианское небо уже 11 апреля.

Американское космическое агентство сообщило, что вертолет Ingenuity был сброшен на поверхность Марса в рамках подготовки к своему первому полету, сообщает nv.ua.

Аппарат должен подняться в марсианское небо уже 11 апреля.

«Посадка MarsHelicopter подтверждена! Его путешествие на 471 млн км на борту NASAPersevere закончилось сегодня окончательным падением на 4 дюйма от живота марсохода на поверхность Марса. Следующая веха? Пережить ночь», — написали в блоге NASA.

Фотография, сопровождающая твит, показала, что Perseverance покинул вертолет и его «аэродром» после того, как аппарат упал на поверхность.

Аппарат Ingenuity питался энергией Perseverance, но теперь вертолету придется использовать собственную батарею для запуска жизненно важного обогревателя, чтобы защитить неэкранированные электрические компоненты от замерзания и растрескивания в суровую марсианскую ночь.

«Этот обогреватель поддерживает внутреннюю температуру около 7 градусов Цельсия в суровые холода марсианской ночи, когда температура может опускаться до -90 градусов Цельсия», — отметил Боб Баларам, руководитель проекта Mars Helicopter Project.

«Это защищает ключевые компоненты, такие как аккумулятор и некоторые чувствительные электронные устройства, от повреждений при очень низких температурах», — добавил он.

По словам Баларама, в течение следующих нескольких дней команда Ingenuity проверит, что солнечные панели вертолета работают должным образом, и подзарядит его аккумулятор, прежде чем тестировать его двигатели и датчики перед первым полетом.

Ожидается, что Ingenuity совершит первую попытку полета не ранее 11 апреля.

Первый полет будет включать подъем со скоростью примерно один метр в секунду на высоту три метра, зависание там в течение 30 секунд, а затем спуск обратно на поверхность. В течение месяца запланировано до пяти полетов.

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