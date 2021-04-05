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Сотрудники посольства Литвы провели акцию солидарности с белорусами

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  • 5.04.2021, 11:38
Сотрудники посольства Литвы провели акцию солидарности с белорусами

Литовское посольство призвало освободить всех политзаключенных в нашей стране.

Посольство Литвы в Ирландии призвало немедленно освободить всех политзаключенных в Беларуси. Об этом посольство заявило в своем Twitter-аккаунте.

«Посольство Литвы в Ирландии в знак солидарности с Европейским гуманитарным университетом призывает белорусские власти освободить студентов ЕГУ и всех остальных политзаключенных», говорится в сообщении.

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