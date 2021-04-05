Сотрудники посольства Литвы провели акцию солидарности с белорусами

Сотрудники посольства Литвы провели акцию солидарности с белорусами2
- 5.04.2021, 11:38
Литовское посольство призвало освободить всех политзаключенных в нашей стране.
Посольство Литвы в Ирландии призвало немедленно освободить всех политзаключенных в Беларуси. Об этом посольство заявило в своем Twitter-аккаунте.
«Посольство Литвы в Ирландии в знак солидарности с Европейским гуманитарным университетом призывает белорусские власти освободить студентов ЕГУ и всех остальных политзаключенных», говорится в сообщении.