Отправлен в отставку министр информации Игорь Луцкий 6 5.04.2021, 12:00

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Игорь Луцкий

фото: белта

Его место занял другой пропагандист.

Таракан отправил в отставку министра информации Игоря Луцкого.

Чиновник, который до настоящего времени занимал пост министра информации, назначен заместителем главы администрации Таракана. Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко, передает БелТА.

Игорь Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года.

Луцкий занимал пост министра с июня 2020 года. Его управление СМИ запомнится сильным давлением на негосударственные издания, в частности, осенью tut.by был лишен статуса СМИ, «Новаму часу» были вынесены предупреждения. В этот период «Народная воля», «Комсомолка» перестали печататься в Беларуси, а несколько региональных СМИ прекратили выходить в печатном виде.

Вместо Луцкого Таракан назначил министром информации Владимира Перцова.

До настоящего времени Владимир Перцов занимал пост директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси. Он также известен как активный участник одиозного «Клуба редакторов».

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