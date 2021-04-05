Ученые создали уникальное изображение гигантской галактики 5.04.2021, 12:01

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Фото: ESA/Hubble & NASA, ESO, J. Lee and the PHANGS-HST Team

Спиральные рукава этой галактики усеяны рубиново-красными пятнами света.

Ученые объединили данные нескольких телескопов и смогли получить уникальное изображение спиральной галактики M61.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории Hubble, пишет «Униан».

Эта галактика находится на расстоянии 52 млн световых лет от нас, а ее спиральные рукава усеяны рубиново-красными пятнами света. Эти светящиеся области являются характерным признакам недавнего звездообразования.

Одна из самых интересных особенностей M61 скрывается в центре этого изображения. Помимо обширных очагов звездообразования, в M61 находится сверхмассивная черная дыра, которая более чем в 5 миллионов раз массивнее нашего Солнца.

Как сообщается, этот снимок включает данные не только с телескопа Хаббла, но и с камеры FORS на очень большом телескопе Европейской южной обсерватории, которые вместе показывают M61 с беспрецедентной детализацией.

Это поразительное изображение - один из многих примеров совместной работы телескопов - астрономы часто объединяют данные с наземных и космических телескопов, чтобы больше узнать о Вселенной.

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