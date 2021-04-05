«Она очень радовалась, что в родной стране что-то начало меняться» 3 5.04.2021, 12:15

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Наталья Херше

Необычная история Натальи Херше.

Белоруска со швейцарским гражданством Наталья Херше, осужденная на 2 с половиной года за то, что сорвала балаклаву с омоновца, отбывает наказание в Гомельской женской колонии. В письмах родным женщина пишет, что каждый день в заключении – сплошной стресс, но она старается не падать духом. «Белсату» о Наталье рассказали ее брат Геннадий и муж Роберт.

Наталья Херше с мужем Робертом. Фото из семейного архива

Комната на 28 женщин и открытый туалет

51-летнюю Наталью Херше этапировали из Володарки в гомельскую женскую колонию в начале марта. После того, как 16 февраля Минский городской суд оставил в силе решение суда Советского района, Наталья с родными решили приостановить дальнейшее обжалование. Брат Натальи Геннадий Касьян объясняет такое решение бессмысленностью апелляций в Беларуси.

– Мы понимаем, что от судов здесь ничего не зависит – все политические будут сидеть, пока на другое не будет воли одного человека в стране, – говорит Геннадий.

В Гомельской колонии Наталья провела две недели в карантине, и только недавно ее перевели в отряд. Дали возможность на 5 минут созвониться с братом.

Наталья Херше в суде Советского района Минска. Фото: Белсат

– Говорили о бытовых вопросах. Наташа говорила, что ее вынуждают надевать робу и обувь плохого качества. Вышла на работу – обрезает нитки, – рассказал о разговоре с сестрой Геннадий. – Рассказала, что принимает антибиотики, еще два лекарства, которые ей выписали после последней голодовки. В комнате 28 человек, а вообще в отряде около 100 женщин. По словам Натальи, условия не очень отличаются от Володарки. Но очень беспокоят открытый туалет и неприятные запахи.

Первую адвоката лишат лицензии, вторую вызывают на комиссию

Наталья жалуется, что плохо доходит корреспонденция. Женщина подсчитала, что 24 письма, адресованные ей, были уничтожены. Также в Гомеле женщина не получает подписных изданий: «Нового времени», «Нашей истории». По словам Геннадия, такая же ситуация и у другой политзаключенной – Ольги Класковской. Их с Натальей вместе этапировали, женщины ехали в одном поезде. Но Ольга попала в другой отряд.

Есть сложности с передачами.

Наталья Херше. Суд Советского района рассматривает уголовное дело по ст.363.2 в отношении женщины, Минск, Беларусь. 3 декабря 2020 года. Фота: Белсат

– Одежду, например, можно передавать пять наименований раз в три месяца, – говорит Геннадий. – Наталья сама должна заказать все в заявлении на имя начальника колонии. Я передаю адвокату фотографии одежды, включая трусы, он – Наталью, и она должна описать эти вещи в заявлении. Дикость.

Адвокат у Натальи сейчас местный, из Гомеля. Первый адвокат, Ольга Баранчик, не прошла переаттестацию, и ее ждет лишение лицензии. Второго адвоката – Ирину Берцук – вызывают в мае на заседание квалификационной комиссии.

«Почему за то, чтобы попить кофе, нужно бороться?»

Наталья, по словам брата, старается сохранять хорошее настроение. О работе и условиях содержания рассказывает в письмах. Так, суббота 27 марта стала первым выходным за две недели.

– Стресс здесь повсюду, начиная с подъема. На фабрике работа длится 6 часов плюс около часа на поход в столовую. Времени поесть здесь тоже нет, – пишет Наталья Херше. – В отряде 100 человек. Когда все возвращаются с работы, хотят что-то перекусить или попить чаю, кофе, толпа людей с кипятильниками, все спешат, потому что скоро проверка, а после нее сразу «вектор» – это коллективный просмотр видеоматериала, и в столовой тогда оставаться никто не может. Спрашиваю: где уважение к человеческому достоинству? Почему возможность попить кофе должна превращаться в какую-то борьбу? За всю неделю у меня ни разу не вышло попить чаю после работы. Но все это чушь, будет что рассказать. Я знаю, почему и ради чего я здесь.

В апреле, по словам Геннадия, Наталья ждет визита посла Швейцарии. Сам Геннадий планирует посетить сестру в мае.

Брат Натальи Херше Геннадий Касьян. 16 февраля 2021 года. Фото: Белсат

Еще в юности завела «интернациональные отношения» – переписывалась с парнем из Югославии

Геннадий и Наталья родились и провели детство в Орше. Разница в возрасте у брата и сестры 1,5 года, Наталья младшая. Геннадий вспоминает, что у них было самое обычное советское детство. Касьянам пришлось побыть и октябрятами, и пионерами.

Наталья с детства любила рисовать. Просила маму отдать ее в художественную школу, но не удалось, так как брат уже занимался в музыкальной школе на платной основе, а денег в семье было немного. Поэтому Наталья сама развивала талант как могла – рисовала животных, кукол, платья для них.

Рисунки Натальи Херше из заключения. Фото предоставлено редакции

– Она всегда была очень творческим человеком, живой, открытой, общительной, – говорит Геннадий. – Каждое лето нас отправляли в пионерские лагеря. Наташа быстро заводила там много новых подруг.

Геннадий вспоминает, как они с сестрой впервые столкнулись с зарубежным миром, «завели интернациональные отношения».

– У нас было хобби – переписка со сверстниками из других стран. Наталья переписывалась с парнем из Югославии, а я так нашел друга в Польше, – рассказывает брат политзаключенной. – Наталье это очень нравилось. Тогда она впервые столкнулась с заграницей. Это расширяло кругозор.

Пережив бедное детство, не хотела такой судьбы для своих детей

После школы Наталья пошла учиться в техникум на бухгалтера. Кроме учебы, увлеклась собаками. Купила себе щенка эрдельтерьера, которого назвала Греем. Очень хотела себе именно эту породу, так как такая собака была в фильме «Приключения Электроника», вспоминает Геннадий. Ухаживала за собакой, участвовала с ней в выставках.

В 1992 г. Наталья окончила БГЭУ. Пошла работать бухгалтером в колхоз в Оршанском районе, через год перевелась в отдел социального обеспечения в Орше. Работа, по словам Геннадия, Наталье очень нравилась, так как была близко от дома – не надо было рано вставать, куда-то ездить. Но зарплата была мизерная. Бывший муж не всегда платил алименты. Пройдя бедное детство, Наталья не хотела повторения такой судьбы для своих детей.

– Когда она решила уезжать, я спросил: зачем? – вспоминает Геннадий. – Сестра ответила: Когда я представила, что проведу всю жизнь в походах на работу и домой, от зарплаты до зарплаты, и ничего не изменится, а вокруг будет только бедность и серость, я поняла, что хочу другого будущего для детей.

Прошла путь от уборщицы до менеджера

Наталья начала искать способы, как уехать за границу. Через интернет познакомилась со швейцарцем Бруно Херше. Они понравились друг другу, поженились, но через некоторое время расстались. Наталья перевезла в Швейцарию своих детей: сына Федора и дочь Виолетту. Устроилась в небольшом городке уборщицей на местной пивоварне. На тот момент женщина уже неплохо владела немецким языком. Руководство заметило Наталью и ее способности, и ей предложили другую работу.

По карьерной лестнице Наталья дошла до менеджера контроля за качеством.

– Больше не надо было поднимать тяжелые ящики, ей дали собственный кабинет, – рассказывает Геннадий. – Появилось больше времени, и Наташа вернулась к детскому увлечению – рисованию. Она ежедневно ездила на работу и обратно по 20 км, через очень красивые швейцарские пейзажи, которые давали ей вдохновение.

Рисунки Натальи Херше из заключения. Фото предоставлено редакции

Наталья начала писать портреты. Ее способности снова заметили – коллеги начали заказывать портреты, платили за них. Через некоторое время в местной художественной галерее прошла выставка работ Натальи, о ней писали в местной газете, с гордостью рассказывает Геннадий. Наталья продолжает рисовать и за решеткой.

Наталья Херше прожила в Швейцарии 12 лет, получила гражданство.

В 2020-м увлеклась переменами на родине

Интересуется политикой и тем, что происходит на родине, Наталья начала еще после Площади 2010 г. Потом следила за митингами нетунеядцев в 2017 г., ходила на них в Орше вместе с братом, когда приезжала.

– Мы часто обсуждали события в Беларуси в наших разговорах, Наталья всегда очень переживала, в дискуссиях с другими людьми в соцсетях отстаивала свои взгляды, что народ заслуживает другой судьбы, нельзя дальше терпеть все это, что тянется с 1994 г., что Беларуси нужно другое направление развития, – рассказывает Геннадий.

Женский марш у Комаровского рынка. Минск, Женский марш у Комаровского рынка. Минск, Беларусь. 19 сентября 2020 года. Фото: Алиса Гончар / Белсат

В 2020 г. Наталья увлеклась переменами, которые увидела в белорусском обществе. И как только появилась возможность, сразу полетела на родину.

– Она не поехала в родную Оршу, а оставалась в Минске. Наталья влюбилась в минчан, в дворовые концерты, которые тогда проводились, старалась ни одного не пропустить, – вспоминает Геннадий. – Она очень радовалась, что в родной стране что-то начало меняться, говорила, что убедилась, что если нас много – мы можем все.

«Политзаключенные будут сидеть столько, сколько люди будут это терпеть»

Заключение не изменило Наталье, говорит ее брат:

– Тот протест, который у нее был, так и остался. Наташа прямо в лицо говорит, что думает. Она знает, что никакого преступления не совершала, что задерживали ее с нарушениями, что приговор несправедлив. Все нормальные люди это понимают.

По словам брата политзаключенной, сначала он много возмущался и был шокирован судом и приговором для Натальи.

– После приговора Александру Кордюкову я перестал удивляться, – отмечает мужчина. – Я даже оценил приговор Натальи на 2,5 года как очень мягкий по сравнению с тем, что вижу и что могло бы быть.

Геннадий хоть и понимает, что ситуация в стране тяжелая и невозможно давать какие-то прогнозы, по-прежнему настроен оптимистично.

– Я уверен, что изменения придут, это вопрос времени, – говорит он. – Все зависит от народа. Очень метко сказал Тихановский, что его освобождение полностью зависит от нас. На самом деле, сколько люди будут готовы терпеть, столько и будут сидеть заключенные. Но жестокость власти вызывает все больше злобы и возмущения у людей.

«Победим, если сумеем преодолеть злость и ненависть»

Ждет победы и муж Натальи, Роберт Штегели. С белоруской он познакомился несколько лет назад. Говорит, что ему сразу понравился характер, любопытство Натальи, чувство юмора.

– Она очень смелая и сильная, не сдается сразу, – говорит Роберт о любимой. – Это мои первые отношения, в которых я прошу близкого человека быть осторожным, раньше было наоборот. Мне очень грустно, что с ней произошла такая история, что ее арестовали. Наталья стала для меня родным человеком. Я очень надеюсь, что-то изменится в ситуации с политзаключенными, и мы снова будем вместе.

Женский марш в Минске, 19 сентября года. Фото: Алиса Гончар / Белсат

Роберт был в Беларуси вместе с Натальей 1,5 года назад – они ездили в родной город женщины, Оршу, другие значимые для Натальи места.

Теперь Роберт, как и дети Натальи, переписывается с ней через Геннадия – отправляет ему письма, а брат Натальи переписывает их от руки и высылает сестре.

По словам Роберта, очевидно, что Беларусь сейчас проснулась, белорусы захотели лучшего, более справедливого и человечного будущего для себя и своих детей.

– Но я вижу, что прошла эйфория от уверенности в быстрой победе прав человека, и что нужен какой-то другой способ, чтобы наладить ситуацию, – отмечает швейцарец. – Я уверен, что мы сможем победить, только если будем строить мосты между нами и нашими братьями, если сумеем преодолеть злость, ненависть, а сострадание и прощение наполнят наши сердца. Если вы сможете создать новую Беларусь, где есть место для каждого, не только для победителей, тогда вы точно победите.

Женский марш в Минске, 19 сентября года. Фото: Алиса Гончар / Белсат

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