Экс-офицер ФСБ заявил, что трое белорусов похитили его и вывезли в Украину 3 5.04.2021, 12:18

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Россиянин рассказал детективную историю с инъекцией, авто и подвалом.

В Подмосковье завершается суд над тремя белорусами, которых обвиняют в похищении и тайном вывозе в Украину бывшего офицера ФСБ Романа Фиалковского. Защита фигуранта дела представила новую версию событий того дня, сообщает lenta.ru со ссылкой на «Коммерсант».

11 сентября 2018 года бывший сотрудник ФСБ был задержан украинскими пограничниками при попытке попасть в Россию. При обыске у него изъяли авторучку для скрытой аудиозаписи, съемный накопитель с секретными данными и военный билет с записью о службе в ФСБ. На Фиалковского завели дело о контрабанде шпионской аппаратуры, а затем приговорили его к штрафу. Сейчас он объявлен украинскими властями в розыск, так как его заподозрили в сборе данных о группировке войск в Донбассе.

Вернувшись в Россию, экс-офицер спецслужбы обратился в СКР и заявил, что трое белорусов, в том числе проживающий в России строитель Андрей Цейко, проникли в его коттедж, сделали ему инъекцию, лишающую возможности сопротивляться, и незаметно для жены и детей похитили его, прихватив документы на машину Фиалковского. Затем его вывезли на Украину и несколько дней держали в подвале, вымогая то ли 15, то ли 50 миллионов российских рублей, после чего отпустили.

Следователям удалось задержать лишь одного предполагаемого похитителя, строителя Цейко, который передвигается на костылях после прыжка с парашютом. Его защита уверяет, что Фиалковский добровольно ехал с белорусами за границу, а затем придумал историю с похищением, чтобы скрыть факт поездки в Украину. То же подтверждает путаница в его показаниях, а также свидетели, которые отметили, что слышимость в доме бывшего офицера не позволила бы незаметно его похитить. Кроме того, перед пересечением границы с Украиной, Фиалковский выходил на связь со своим знакомым и спокойно сообщил о том, что скоро вернется домой, не упоминая похищение.

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