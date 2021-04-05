Bloomberg: «Холодная война» Китая и США будет касаться многих стран 1 5.04.2021, 12:20

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Мир начинает делиться на «идеологические блоки».

Кажется, что эпоха «холодной войны» снова возвращается, по крайней мере, сейчас можно наблюдать ее риторику. Президент США Джо Байден хочет создать «союз демократий», который будет сдерживать автократические страны. Мир начинает делиться на отдельные «идеологические лагеря», причем как Китай, так и США надеются получить «сторонников», пишет Bloomberg (перевод – zn.ua ).

Такие тенденции на глобальной арене являются весьма тревожным развитием событий. Однако реальной опасностью будет не так новая холодная война, как бинарные способы мышления, предусматривающие строгое разделение и противоречия даже там, где их не должно быть.

Политикам и журналистам легко определять мир с помощью бинарных оппозиций, к тому же, этот способ мышления может даже относительно помочь поляризованному обществу, такому как в США, объединиться против общего врага. Но, как и в американо-советском соперничестве, подобное мышление может привести к роковому разрыву с реальностью.

На фоне широкомасштабной истерии в конце 1940-х Китай перешел к коммунизму. После этого страх перед «эффектом домино» усилил попытки США «не потерять» Вьетнам таким же образом.

Вокруг того, что президент США Дуайт Эйзенхауэр назвал «военно-промышленным комплексом», вырос интеллектуально-промышленный комплекс, который специализировался на разделении мира на непримиримые «блоки».

Те, кто поддерживает резкую оппозицию между свободным и несвободным миром, не видели, что Китай и Вьетнам были частью более масштабного и необратимого азиатского и африканского стремления к деколонизации, самоопределению и построению собственной нации. В этом процессе, который угрожает нестабильностью внутренней и международной политики, ни одна развивающаяся страна не может иметь постоянных друзей или врагов.

Это неоднократно подтверждалось. Военное противостояние с «советскими друзьями» и предательство избранного преемника заставили китайского лидера Мао Цзэдуна принять президента США Ричарда Никсона в Пекине. В свое время Китай осуществил вторжение во Вьетнам. Совсем недавно Вьетнам готовился стать американским партнером.

Много катастрофических последствий холодной войны можно было бы избежать, если бы ведущее тогда государство признало прагматичные интересы меньших стран. Однако на то время мир был резко поляризованный. Когда США отменили в последний момент обещанную помощь в финансировании строительства Асуанской плотины, это унизило египетского лидера Гамаля Абдель Насера и заставило его обратиться за помощью к Советскому Союзу.

США также убедили себя в том, что Индия, которая была относительно нейтральной, находилась в советском лагере. В то время Индия, как и все развивающиеся страны, была сосредоточена на реализации собственных жизненно важных интересов.

Такое бинарное мышление настраивало одно государство против другого. Также меньшие страны часто использовали противостояние сверхдержав в свою пользу. Например, Индии свое время удалось одновременно получить советскую военную помощь и помощь США для своего развития.

Пакистан смог присоединиться к соглашениям о безопасности под руководством США против коммунизма, одновременно развивая «братские отношения» с коммунистическим Китаем.

Нет сомнения в том, что сегодня страны часто вынуждены выбирать между присоединением к демократии или самодержавию. Но можно предположить, что даже сейчас большинство развивающихся стран выбрали бы «обе стороны».

Такие страны, как Индонезия и Вьетнам, безусловно поддерживают присутствие США в Азии как противовес Китаю. Но их экономики одновременно сильно зависят от Пекина, поэтому они не смогут разорвать связи с Китаем.

На самом деле, многие страны хотят сотрудничать с обеими сторонами противостояния. Например, Перу и Австралия, без сомнения, будут поддерживать торговые отношения как и с Китаем, так и с США.

Сильно нарушить «взаимодействие материальных интересов» может бинарное мышление и стратегическое планирование. Действительно, актуальным вопросом сегодня является то, какой будет новая холодная война. Будет ли она похожа на прошлое противостояние между великими державами и будут ли бинарные и катастрофически непригодные способы мышления снова доминировать в политической и интеллектуальной жизни.

Конечно, мир изменился до неузнаваемости с тех времен, когда аналитические центры постоянно говорили о теории «эффекта домино». Китай, управляемый коммунистами, сегодня является влиятельным торговым партнером многих стран, тогда как США также стремятся стать еще более открытыми.

Грубое разделение между демократией и самодержавием не поможет понять сегодняшний нестабильный мир. Идеология холодной войны никогда не сможет по-настоящему заменить беспорядочную реальность, резюмирует издание.

Пытаясь расширить свою власть на международной арене, Китай провел последние 40 лет избегая лишних рисков. Относительно легко подавляя более слабые государства, Пекин рассчитывает свои действия относительно влиятельных стран. Однако в последнее время стратегия Китая меняется, учитывая то, что конфликт Пекина с Западом может перерасти в новую «холодную войну».

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