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Медики назвали самый эффективный овощ в борьбе с токсинами

  • 5.04.2021, 12:23
  • 4,268
Медики назвали самый эффективный овощ в борьбе с токсинами

Данный овощ очень богат питательными элементами.

Установлено, что брокколи нейтрализует негативное воздействие от загрязненного воздуха. Овощ богат питательными элементами и восполняет дефицит клетчатки, калия, витамина С и К. Также он содержит много белка, пишет lenta.ua.

Еще в 2014 году западные специалисты начали исследование, в рамках которого было решено изучить способность ростков брокколи нейтрализовать токсичные химические вещества в воздухе. Опыт длился 12 недель при помощи 300 добровольцев. Как оказалось, брокколи действительно помогает нейтрализовать воздействие от токсинов.

Стоит отметить, что с загрязнением воздуха связаны различные негативные последствия. Например, смерть от респираторных заболеваний, болезни легких и даже рак.

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