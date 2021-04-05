Россия продолжит замедлять трафик Twitter 5.04.2021, 12:35

Скорость социальной сети будет ограничена как минимум до 15 мая.

Роскомнадзор до 15 мая продлил срок действия мер по замедлению трафика Twitter в России. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 5 апреля, пишет сайт «Гордон».

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter. Регулятор объяснил свое решение необходимостью принудить соцсеть выполнять законодательство РФ. В ведомстве были недовольны тем, что в Twitter не удалили более 3 тыс. публикаций с призывами к суициду среди подростков, детской порнографией и информацией об употреблении наркотиков.

16 марта Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Еще через неделю ведомство проинформировало, что Twitter начал удалять публикации, но процесс идет «неудовлетворительными темпами».

Сегодня Роскомнадзор заявил, что соцсеть впервые на территории России решила изменить принципы работы службы модерации и ускорила темпы удаления запрещенного контента.

В связи с этим ведомство решило не переходить к полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая.

«Компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством страны», – сказано в релизе.

Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети на основании закона, вступившегов силу 1 февраля. Согласно закону, владелец социальной сети обязан самостоятельно заблокировать нежелательный контент в течение 24 часов. В случае невозможности это сделать владелец соцсети должен уведомить Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке. В Twitter, по данным ведомства, на удаление запрещенных публикаций уходит в среднем 81 час.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».