В Беларуси гигантскими темпами расширяется «дыра» в бюджете 5.04.2021, 12:36

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Размер дефицита казны увеличился в четыре раза.

В 2021 году ситуация с исполнением бюджета заметно усложнилась. Пока доходная часть казны наполняется весьма вяло, расходная часть пухнет на глазах, сообщает banki24.by.

В декабре депутаты приняли республиканский бюджет с плановым дефицитом 4,047 млрд BYN. Дефицит — это состояние, когда доходы казны меньше расходов.

Несколько лет подряд до 2020 года Беларусь имела профицитные бюджеты, когда доходы были выше расходов. Это позволяло Минфину накапливать бюджетные остатки в рублях и валюте. В 2020-м кубышку властей знатно потрепало экономическим кризисом. А 2021 год со старта становится еще более сложным для белорусов.

Если сравнивать принятый бюджет-2021 с законом о бюджете на 2020 год, то размер дефицита увеличился в 4 раза, а по отношению к фактическому исполнению за 2020-й дефицит вырос вдвое.

В январе 2021-го власти влили через банки и бюджет огромные ресурсы в поддержку БМЗ. В статистике это проявилось как рост внутреннего госдолга и резкое увеличение дефицита бюджета. Уточненный объем дефицита республиканской казны подскочил до 5,610 млрд BYN.

На рубеже марта и апреля вышли данные по бюджету за 2 месяца. Рекордный плановый дефицит на год остался на месте — свыше 5,6 млрд BYN.

Фактический дефицит по 2 месяцам (исполнение) превзошел 1,3 млрд BYN — 1,369 млрд BYN по всему сектору госуправления и 1,323 млрд BYN по республиканской казне. Другими словами, за январь и февраль власти выбрали по дефициту почти четверть годовой квоты.

В сектор госуправления входят республиканский и местные бюджеты, а также бюджет ФСЗН. Поэтому дефицит в системе формирует в основном центральная казна.

Как в январе, так и в феврале бюджет сводился гораздо хуже, чем в прошлом году. Если в 2020-м профицит по системе за январь составил 1,454 млрд BYN, то в 2021-м уже был дефицит на 165,5 млн BYN. Аналогично в феврале: в 2020-м — дефицит 871,8 млн BYN, а в 2021-м — дефицит 1,203 млрд BYN. Ухудшение бюджетных показателей и расширение дефицита происходит за счет слабого наполнения доходной части и большого роста расходной. За 2 месяца бюджет сектора госуправления по доходам вырос всего на 0,9%, а по расходам — аж на 25,9%.

С учетом инфляции получается сокращение реальных доходов на фоне двузначного роста реальных расходов. В номинальных рублях это выглядит так: доходы — лишь +75,6 млн BYN, зато расходы +2,027 млрд BYN. Соответственно, к 2020-му бюджетное сальдо ухудшилось почти на 2 млрд BYN.

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