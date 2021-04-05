Олег Дулуб: Народ повернулся к спортсменам, которые не промолчали 5.04.2021, 12:40

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Олег Дулуб

Такие вещи, как свобода выражения, свобода мнения у футболистов и результаты, качество игры – эти два понятия взаимосвязаны.

Главный тренер «Крумкачоў» Олег Дулуб поделился с «Трибуной» мнением о сборной Беларуси.

«Мы часто слышим такой вопрос: «Вы что, хотите, как в Украине?» Но чем Украина отличается от Беларуси? Там люди выражают свое мнение открыто. Не нравится им что-то, они прямо так и говорят. У нас такого нет, и это, наверное, наложило отпечаток на ребят и их поведение. Те спортсмены, которые увидели, как живут в других странах, в большинстве своем не промолчали. И к ним повернулся народ.

Думаю, такие вещи, как свобода выражения, свобода мнения у футболистов и результаты, качество игры – эти два понятия взаимосвязаны. Как уже сказал, команда могла стать национальным героем, но она изначально неправильно повела себя перед матчем с Грузией. Все ждали от коллектива какого-то движения, а не просто слов, что футболисты играют за народ. Если бы это было действительно так, то вы должны были умереть на поле, должны были победить. А перед этим, мне кажется, игроки могли записать ролик для своих болельщиков, выступить и сказать, что команде нужна поддержка. Но этого не произошло.

Более того, те болельщики, которые были на матче в Грузии, рассказывали, что после поражения футболисты шли мимо трибун, опустив головы, и даже не поблагодарили людей. На словах они играют за народ, а на деле?

Игроков хотят превратить в бессловесных спортсменов, постоянно повторяя, что то, что творится в Беларуси – это не их дело. Извините, футболисты – такие же граждане своей страны. Выросло другое поколение, более свободное. И, повторюсь, не может не отражаться на игре и на результатах команды то, что ребята носят мысли и переживания в себе», – сказал Дулуб.

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