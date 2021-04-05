В Британии первую дозу вакцины получил 31 миллион человек, две дозы - 5 миллионов 5.04.2021, 12:55

Это самое быстрое внедрение вакцины в Европе.

В Великобритании 31 301 267 человек получили первую прививку от COVID-19, причем 5 млн уже получили обе дозы, что является самым быстрым внедрением вакцины в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В рамках нашей впечатляющей программы вакцинации было сделано более 5 млн вторых доз, что дает наиболее уязвимым к COVID людям, в том числе половине всех людей старше 80 лет, лучшую возможную защиту", - говорится в заявлении министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

Правительство заявило, что Британия продолжает идти по пути достижения поставленной правительством цели - предложить прививки всем людям старше 50 лет к середине апреля и всем взрослым до конца июля.

Строгие меры изоляции в Англии начали ослабляться 29 марта.

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