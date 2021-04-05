Минобороны рассказало о таране дома под Осиповичами ракетной установкой «Точка У» 9 5.04.2021, 13:10

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Техника якобы «была исправна».

Солдат-срочник не справился с управлением самоходной пусковой установкой на крутом повороте, потому техника врезалась в угол дома. Так комментирует министерство обороны ДТП в деревне Моисеевичи Осиповичского района, которое произошло утром 5 апреля, пишет tut.by.

По данным министерства обороны, ДТП произошло во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Солдат-срочник, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением.

Дочь хозяйки дома рассказала, что повреждения дома значительные — здание перекосилось. Минобороны же в официальном заявлении указывает, что самоходная пусковая установка «задела угол жилого дома» — и публикует фото с хозяйкой дома вот с такого ракурса.

«Военным ведомством начата проверка по факту ДТП. Военная техника исправна.

Повреждения жилого дома устраняются воинской частью», — сообщает Минобороны.

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