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Во Франции начали расследование против ресторанов, куда ходят министры в карантин

  • 5.04.2021, 13:12
Во Франции начали расследование против ресторанов, куда ходят министры в карантин

Кадры подпольных ужинов быстро разошлись французскими СМИ и в интернете.

Во Франции поднялся ажиотаж после телевизионного репортажа о роскошных ресторанах Парижа, которые тайно открывают свои двери во время локдауна.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Actu.

В репортаже канала М6, снятом скрытой камерой, человек, который, как говорят, является организатором одного из ужинов, утверждает, что несколько министров посещают рестораны.

Неизвестно, о каких именно министрах идет речь.

Икра, шампанское, никаких ограничений... Кадры подпольных ужинов быстро разошлись французскими СМИ и в интернете.

Сотрудник ресторана, которого показывают, говорит, что в ресторане никто даже не надевает маску: «Если вы пройдете через эту дверь, COVID перестает существовать».

«Мы все еще остаемся демократией, мы делаем, что хотим», - говорит организатор одного из ужинов.

Однако глава МВД Франции Жеральд Дарманен придерживается другого мнения.

Он сказал, что «попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих подпольных ужинов».

Префектура отметила, что продолжается расследование «с целью установления всех организаторов и участников этих подпольных ужинов, которые проводятся наперекор действующим ограничением в здравоохранении».

Марлен Шьяппа, министр-делегат по делам гражданства, заявила: «Если бы вдруг нашлись министры или депутаты, которые нарушили правила, их следует штрафовать и наказывать, как каждого гражданина».

Министр экономики Брюно Ле Мэр в свою очередь сказал: он убежден, что ни один министр не посещал этих ужинов. «Мне было бы интересно, чтобы этот ресторатор назвал имена министров», - сказал он.

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