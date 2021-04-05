Во Франции начали расследование против ресторанов, куда ходят министры в карантин 5.04.2021, 13:12

Кадры подпольных ужинов быстро разошлись французскими СМИ и в интернете.

Во Франции поднялся ажиотаж после телевизионного репортажа о роскошных ресторанах Парижа, которые тайно открывают свои двери во время локдауна.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Actu.

В репортаже канала М6, снятом скрытой камерой, человек, который, как говорят, является организатором одного из ужинов, утверждает, что несколько министров посещают рестораны.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Неизвестно, о каких именно министрах идет речь.

Икра, шампанское, никаких ограничений... Кадры подпольных ужинов быстро разошлись французскими СМИ и в интернете.

Сотрудник ресторана, которого показывают, говорит, что в ресторане никто даже не надевает маску: «Если вы пройдете через эту дверь, COVID перестает существовать».

«Мы все еще остаемся демократией, мы делаем, что хотим», - говорит организатор одного из ужинов.

Однако глава МВД Франции Жеральд Дарманен придерживается другого мнения.

Он сказал, что «попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих подпольных ужинов».

Префектура отметила, что продолжается расследование «с целью установления всех организаторов и участников этих подпольных ужинов, которые проводятся наперекор действующим ограничением в здравоохранении».

Марлен Шьяппа, министр-делегат по делам гражданства, заявила: «Если бы вдруг нашлись министры или депутаты, которые нарушили правила, их следует штрафовать и наказывать, как каждого гражданина».

Министр экономики Брюно Ле Мэр в свою очередь сказал: он убежден, что ни один министр не посещал этих ужинов. «Мне было бы интересно, чтобы этот ресторатор назвал имена министров», - сказал он.

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