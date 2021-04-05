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Белорусы Киева в очередной раз собрались на Майдане Независимости

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  • 5.04.2021, 13:14
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Белорусы Киева в очередной раз собрались на Майдане Независимости

Они обратились к гражданам Украины.

Об этом белорусы Киева рассказали телеграм-каналу «Баста!»:

- Каждое воскресенье мы выходим в поддержку наших соотечественников, но этот раз мы решили обратиться к гражданам Украины: «Лукашенко молча признал «ДНР» и «ЛНР», а вы и дальше будете сотрудничать с союзником оккупанта?»

Белорусы призвали украинцев отказаться от покупки белорусских товаров, топлива и электроэнергии.

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