Бетонные руины: в Сети показали состояние морских причалов и пирсов в Крыму

Бетонные руины: в Сети показали состояние морских причалов и пирсов в Крыму1
- 5.04.2021, 13:42
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Результаты «деятельности» оккупантов показали на фото.
С начала оккупации Крымского полуострова оккупанты полностью запустили морские причалы и пирсы. В социальных сетях время от времени публикуются фотографии их ужасного состояния, пишет «АРК».
И с каждым годом в негодность приходит все больше причалов, что не может не трогать сердца крымского населения, которое еще помнит, как у побережья ходили катера с туристами и причалы пользовались спросом. Теперь остались лишь ностальгия по тем временам и бетонные руины.
Вместе с тем, оккупационные «власти» в качестве реакции на просьбы крымчан о аварийном состоянии морских пирсов и причалов, могут предоставить лишь высокопарные обещания о скорой реконструкции. Но дальше дело не идет.