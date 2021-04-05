Бетонные руины: в Сети показали состояние морских причалов и пирсов в Крыму 1 5.04.2021, 13:42

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Результаты «деятельности» оккупантов показали на фото.

С начала оккупации Крымского полуострова оккупанты полностью запустили морские причалы и пирсы. В социальных сетях время от времени публикуются фотографии их ужасного состояния, пишет «АРК».

И с каждым годом в негодность приходит все больше причалов, что не может не трогать сердца крымского населения, которое еще помнит, как у побережья ходили катера с туристами и причалы пользовались спросом. Теперь остались лишь ностальгия по тем временам и бетонные руины.

Вместе с тем, оккупационные «власти» в качестве реакции на просьбы крымчан о аварийном состоянии морских пирсов и причалов, могут предоставить лишь высокопарные обещания о скорой реконструкции. Но дальше дело не идет.

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