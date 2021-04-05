Главный тренер сборной Беларуси по футболу ушел в отставку
- 5.04.2021, 13:44
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Это произошло после поражения от Бельгии со счетом 0:8.
Белорусская федерация футбола отреагировала на требования болельщиков отправить в отставку главного тренера национальной сборной Михаила Мархеля, передает «Радыё Свабода».
Под его началом команда отметилась новым антирекордом — поражением 0:8 от Бельгии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2022.
«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта. АББФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – информирует сайт федерации.
Следующий матч отбора к ЧМ белорусы сыграют 2 сентября против Чехии.