Главный тренер сборной Беларуси по футболу ушел в отставку 5.04.2021, 13:44

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Михаил Мархель

фото: Прессбол

Это произошло после поражения от Бельгии со счетом 0:8.

Белорусская федерация футбола отреагировала на требования болельщиков отправить в отставку главного тренера национальной сборной Михаила Мархеля, передает «Радыё Свабода».

Под его началом команда отметилась новым антирекордом — поражением 0:8 от Бельгии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2022.

«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта. АББФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – информирует сайт федерации.

Следующий матч отбора к ЧМ белорусы сыграют 2 сентября против Чехии.

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