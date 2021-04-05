FT: Контроль Трампа над республиканцами продолжает расти 5.04.2021, 14:20

1,706

Дональд Трамп

Много республиканских избирателей до сих пор считают его своим лидером.

Обычно президенты США, которые проигрывают на выборах, признают свое поражение. Однако, что касается бывшего американского лидера Дональда Трампа, то все не так просто. Он до сих пор считает, что его победу «украли демократы» и не исключает возможности повторно баллотироваться на пост президента США. При этом, он имеет большое влияние на Республиканскую партию даже несмотря на свое хаотическое поведение, пишет Financial Times (перевод — zn.ua).

Значительная часть республиканских избирателей до сих пор считают, что Трамп выиграл. Трудно представить, что кто-то сможет составить конкуренцию Дональду Трампу среди республиканцев, если он действительно решит стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2024 году.

В определенной степени Трамп должен поблагодарить своего конкурента Джо Байдена за это. Республиканцы поддержали законопроекты Байдена о расходах, что фактически спасло их от «экономической критики».

В 2016 году Трамп показал, что неполное принятие идеологии своей партии не является препятствием для того, чтобы стать кандидатом в президенты. Сейчас многие республиканцы поддерживают экономическую политику Байдена, таким образом энергия Республиканской партии все больше тратится на культурный аспект. Более половины избирателей от Республиканской партии поддерживают использование силы для защиты "традиционного американского образа жизни".

Сейчас республиканцы часто называют себя "партией рабочего класса". В западно-демократическом плане республиканская идеология имеет больше общего с партией Марин Ле Пен во Франции, чем с британской консервативной партией. Республиканская партия США все больше приближается к «белому национализму».

Что это значит для будущего демократии США? Первый квартал 2021 года продемонстрировал историю двух очень разных национальных настроев. В течение длительного времени многие американцы, которые не поддерживали Трампа, боялись, что он действительно сможет лишить Байдена победы. Штурм Капитолия, который состоялся 6 января, еще больше усилил эту тревогу.

Затем политическая жизнь в США начало медленно возвращаться в нормальное состояние, Байден начал налаживать кампанию вакцинации и внедрять свой законодательный порядок. Но пока рано говорить о политической стабилизации в Америке. Сейчас одна из двух основных партий откровенно отвергает правила игры.

Республиканцы по всему США пытаются ввести жесткие ограничения относительно избирательного законодательства. Между тем республиканцы в Вашингтоне единодушно выступают против демократического законопроекта, который должен упростить процедуру голосования по всей стране.

Касательно экономической политики, то Республиканская партия продолжает выступать против любого вида регулирования бизнеса и почти всех налогов. Ведущие республиканцы утверждают, что партия должна соблюдать проинвестиционную, антиглобалистскую повестку дня.

Разрыв между риторикой рабочего класса Республиканской партии и ее фискальным порядком будет продолжать увеличиваться. Мост между ними - культура, которая вынуждена нести все большую нагрузку.

Однако, у республиканцев есть несколько преимуществ. Если история является ориентиром, то демократы, вероятно, потеряют контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом на промежуточных выборах в следующем году. Это усложнит реализацию политических планов Байдена и его республиканскому конкуренту будет легче получить благосклонность американцев на новых президентских выборах.

Байден принес волну оптимизма в американскую политику, но миграционный кризис на американо-мексиканской границе может только ухудшиться. Байден поручил вице-президенту Камале Харрис найти решение проблемы. Однако, республиканцы не упустят возможности использовать это в свою пользу, резюмирует издание.

Читайте также: Трамп раскритиковал Байдена из-за политики в отношении Китая и Ирана

Срок президентских полномочий Дональда Трампа истек 20 января. Он отказался участвовать в инаугурации Джо Байдена и символически передавать ему власть.

После штурма Капитолия сторонниками Трампа демократы во второй раз объявили ему импичмент, но Сенат оправдал экс-президента.

По словам экс-президента, Республиканская партия может одержать победу на промежуточных выборах, а затем – и на президентских выборах в 2024 году.

Трамп продолжает настаивать, что Байдена объявили победителем выборов только благодаря массовым фальсификациям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».