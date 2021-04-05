Белпочта объявила о значительном подорожании заказных писем и почтовых отправлений 5.04.2021, 14:32

Цены подняли почти в два раза.

С 1 апреля цена пересылки за 1 кг в Австралию и Канаду составит 40,80 руб., в Мексику — 39,30 руб., в Штаты — 39,60 руб. (стоимость указана для неприоритетных посылок). Отметим, что раньше за килограмм посылки в США при приоритетном отправлении просили 20,70 руб, сообщает finderector.by.

Такое повышение цен объясняется «изменением тарифных ставок оконечных расходов стран назначения, значительным изменением расходов на авиаперевозку».

Тарифы на пересылку мелких пакетов в другие страны, простых международных писем и бандеролей не изменились. Зато выросли тарифы на пересылку международных посылок и отправлений ЕМS, а с 5 апреля изменятся расценки на пересылку заказных писем по Беларуси, отправлений «1-й класс», посылок, отправлений внутренней ускоренной почты, некоторые дополнительные услуги.

Напоминаем, что в связи с происходящими событиями и объявленной пандемией коронавируса (COVID-19) во всем мире, возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок.

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