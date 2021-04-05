В болгарском городе ученые нашли уникальное сокровище эпохи Древнего Рима 5.04.2021, 14:52

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Фото: ArchaeologyinBulgaria.com

Монеты находились рядом с частично сохранившимся скелетом.

Впечатляющее сокровище, коллекция серебряных монет (динариев), было обнаружено археологами в сгоревшем здании в древнем Филиппополисе, нынешнем Пловдиве в южной Болгарии, пишет nv.ua .

Монеты находились рядом с частично сохранившимся скелетом и являются «одной из самых интригующих находок» последнего года, рассказали ученые.

«Клад римских серебряных монет рассказывает интересную историю о судьбе сегодняшнего Пловдива и о жителе этого дома, который в спешке спрятал около 600 серебряных монет в кошельке во время нападения и сожжения своего дома в середине 3 века нашей эры… Находка может быть связана с историческими данными о сожжении города готами», — объясняет археолог Камен Бояджиев.

Археологи, проводящие раскопки руин древнего Филиппополиса в сегодняшнем Пловдиве, обнаружили многочисленные свидетельства сожжения города готами в 251 году нашей эры во время самого первого крупномасштабного вторжения варваров в Римскую империю, которое также привело к первому в истории убийству в битве римского императора, а точнее двух римских императоров.

В 250 году нашей эры около 70 000 готов во главе с готским вождем Книвой вторглись в Римскую империю, перейдя через Дунай.

Первоначально они были остановлены императором Траяном Децием в Никополе-ад-Иструме (недалеко от современного Никюпа), но затем продолжили набеги на ряд римских городов, достигших юга до Филиппополиса, который был разграблен.

При отступлении на север, из Фракии в Мезию, готы были встречены войсками императора Траяна Деция и его сына Геренния Этруска недалеко от главного римского города Абритус (недалеко от сегодняшнего Разграда в северо-восточной Болгарии).

В битве при Абрите в июле 251 года нашей эры, 1765 лет назад, готы разгромили римские войска и убили не одного, а двух римских императоров: римского императора Траяна Деция (годы правления — 249−251 нашей эры) и его соправителя и сына Геренния.

Клад из почти 600 спрятанных римских серебряных монет был обнаружен во время экстренных раскопок в Пловдиве на улице Леонардо да Винчи, 13 группой археологов под руководством Елены Божиновой из Пловдивского музея археологии и Иво Топалилова из Института балканских исследований.

Конкретный участок раскопок расположен к югу от базилики раннехристианского епископа древнего Филиппополиса, на участке площадью 200 квадратных метров. Во время раскопок археологи обнаружили руины построек римского, позднего античного и средневекового периодов.

Самое раннее здание на участке было построено в конце ІІ века и в начале ІІІ века нашей эры. Исследователи частично обнажили его, в том числе части самого двухэтажного дома и вспомогательные конструкции.

Именно в одной из комнат здания археологи обнаружили фрагменты колесницы: железную ось и бронзовый бюст античного божества Диониса, который использовался для украшения колесницы.

«Здание погибло в результате пожара в середине ІІІ века нашей эры во время захвата города готами, о чем свидетельствует слой, содержащий сырцовый кирпич и следы разрушения крыши», — отметили археологи.

Сам клад римских серебряных монет, содержащий в общей сложности 593 серебряные монеты, 2 бронзовые монеты, бронзовый браслет и бронзовую серьгу, был обнаружен рядом со скелетом во дворе здания.

«В северо-восточном углу здания среди черепицы мы обнаружили частично сохранившийся скелет взрослого человека в неестественном положении тела. Примерно в 1,25 метра от него было 593 серебряные монеты, 2 бронзовые монеты, а также бронзовый браслет и серьга», — рассказывают археологи.

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