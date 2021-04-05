«Лукашенко, как будто укушенный ядовитой ящерицей, может стать легкой добычей» 2 5.04.2021, 15:19

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Как эта эскалация между РФ и Украиной отразится на Беларуси?

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что к украинской границе стягиваются российские войска. Президент США Джо Байден и ряд высокопоставленных чиновников провели телефонные переговоры со своими украинскими коллегами и заверили их в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и готовности оказать ей поддержку в случае российской агрессии. Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков в своем комментарии лишь ограничился утверждением, что перемещение войск — это внутренние дела РФ, которые никого не касаются, пишет сайт «Сильные Новости».

Во что выльется вооруженное противостояние России и Украины и какие последствия этот конфликт несет Беларуси?

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде, заявил о стягивании Россией войск к украинским границам. По состоянию на 30 марта, вдоль украинско-российской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп противника. Кроме того, под видом подготовки к учениям «Запад 2021» к северным, восточным и южным границам Украины перебрасываются дополнительные силы — до 25 батальонных тактических групп. «Это создает угрозу военной безопасности государства», — отметил Хомчак.

Тревожные сведения приходят и с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, где развернуты 14 бригад-полков, которыми командуют кадровые офицеры РФ. В начале весны там заметно активизировались мероприятия по мобилизации: власти ДНР объявили призыв в армию граждан 1994–2003 г.р. на срок с апреля по июль.

Сразу же после выступления Хомчака в Раде свою оценку событий дало министерство обороны США. Там подтвердили, что РФ действительно стягивает войска к украинским границам, и высказали опасения по этому поводу: «Такие действия можно было бы объяснить тем, что российские военные проходят подготовку, но Россия не объявляла об учениях в ряде приграничных районов, где сейчас находятся войска».

А уже 1 апреля глава Госдепа США Энтони Блинкен в рамках переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещал поддержку Украине со стороны США в ситуации российской военной агрессии. Практически в то же время министр обороны США Ллойд Остин также заверил своего украинского коллегу Андрея Тарана в готовности поддерживать боеспособность украинской армии для защиты от агрессии России. Европейское командование США привело войска в максимальный уровень боеготовности: «потенциально неизбежный конфликт».

Состоялась, наконец, телефонная беседа президентов США и Украины: Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому неизменную поддержку Украины «перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».

Послы стран НАТО собрались на внеочередное совещание в Брюсселе, где, обсудив ситуацию, выразили опасения «по поводу масштабной военной активности России в Украине и рядом с ней, а также нарушения перемирия, заключенного в июле 2020 года».

На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что перемещение российских войск внутри собственных границ — это внутреннее дело России, которое не касается ни стран-соседок, ни тем более Запада. Данные о концентрации войск Песков комментировать не стал.

Однако авторитетные российские военные эксперты более красноречивы. Например, Павел Фельгенгауэр считает, что к началу мая армия РФ будет готова к вторжению на территорию Украины, что, возможно, осуществится как высадка десанта между Николаевом и Одессой. Эксперт предполагает, что сегодняшние события имеют потенциал эскалации в общеевропейскую, а то и в мировую войну.

Тактику Путина на внешнеполитической арене часто сравнивают с поведением ядовитой ящерицы, которая кусает свою жертву и ждет, пока та ослабеет, после чего ее можно убить и съесть. 2013–2014 годы — острый внутриполитический кризис в Украине — происходит вмешательство. 2021-ый — седьмой год войны, кризис приобрел затяжной характер — начинается эскалация.

Когда Путин переписал конституцию и «обнулился», стало ясно, что Кремль избирает силовой метод решения внутренних и внешнеполитических вопросов и готов идти на самоизоляцию в международном плане.

Что может означать ситуация, сложившаяся сегодня в России и Украине, для Беларуси?

Отношения с Украиной у Лукашенко стабильно ухудшаются с августа: результаты президентских выборов-2020 не были признаны украинской стороной. Украина, правда, пока крайне осторожна в плане введения экономических санкций в отношении Беларуси. Вероятно, это объясняется тем, что наша страна входит в топ-5 торговых партнеров Украины, занимая нишу, ранее принадлежавшую РФ, на украинском рынке энергоносителей, а по ряду стратегически важных товаров Украина сегодня зависима от РБ. При этом министерства иностранных дел обоих государств с завидной периодичностью обмениваются гневными нотами, а в официальном Киеве активно обсуждается вопрос о необходимости отказа от минского формата.

Таким образом, можно говорить, что Лукашенко оказался фактически обречен на ту самую «глубинную интеграцию», которой так стремился избежать. Если вновь воспользоваться метафорой политической тактики Путина — ящерица, которая кусает жертву, и ждет, пока та обессилит, чтобы стать легкой добычей, — то сейчас такой момент, можно считать, наступил. Если раньше Лукашенко пытался усидеть на двух стульях, то теперь он имеет шанс присесть только на краешек одного.

На фоне российского «бряцания оружием» на границе с Украиной наиболее опасным для Беларуси видится формирование в рамках глубокой интеграции военного союза с Россией. Когда два государства, приведенные действиями их лидеров в состояние международной изоляции, создают подобный союз, возникает угроза не только для европейского, но и для мирового сообщества. Это хорошо понимают в НАТО, где готовятся к пересмотру своей оборонной доктрины в отношении восточного фланга.

Подобная ситуация в 2021-м может сделать Лукашенко абсолютным изгоем.

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