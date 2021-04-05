Назван основной кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси по футболу
- 5.04.2021, 15:37
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Сообщается, что его кандидатуру обсуждали на прошлой неделе.
Белорусский специалист Вадим Скрипченко является главным кандидатом на пост тренера сборной, сообщил «Трибуне» журналист Владислав Татур.
«Вадим Скрипченко – главный кандидат на главного тренера сборной.
Не секрет, что с ним общались еще в декабре. Его кандидатуру обсуждали на прошлой неделе.
Но не удивлюсь и абсолютно абсурдным решениям АБФФ. Подождем.
Последним местом работы Скрипченко был «Минск».