Назван основной кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси по футболу 5.04.2021, 15:37

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Вадим Скрипченко

фото: fcminsk.by

Сообщается, что его кандидатуру обсуждали на прошлой неделе.

Белорусский специалист Вадим Скрипченко является главным кандидатом на пост тренера сборной, сообщил «Трибуне» журналист Владислав Татур.

«Вадим Скрипченко – главный кандидат на главного тренера сборной.

Не секрет, что с ним общались еще в декабре. Его кандидатуру обсуждали на прошлой неделе.

Но не удивлюсь и абсолютно абсурдным решениям АБФФ. Подождем.

Последним местом работы Скрипченко был «Минск».

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