«Убежден, мы все выйдем отсюда уже в новой свободной стране» 1 5.04.2021, 15:56

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Фото: ТАСС

Политзаключенный Олег Кравцов написал стихотворение.

Политзаключенный Олег Кравцов написал стихотворение в письме из заключения, сообщает телеграм-канал «Баста!»:

Я не вижу отсюда деревья,

Ни кусочка зеленой травы,

Ни цветочка, кусточка, растения

Только серые стены тюрьмы.

Иногда вижу солнечный свет,

Резвых птиц под куполом неба,

Теплый воздух лучами прогрет,

И следа не оставит от снега.

Я не знаю, как долго пробуду

В этой мрачной, холодной тюрьме.

Убежден, мы все выйдем отсюда

Уже в новой свободной стране.

Также он просит продолжать писать письма и не останавливаться!

Адрес для писем: Тюрьма-1, Гродно ул. Кирова 1, 230023

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