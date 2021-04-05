«Убежден, мы все выйдем отсюда уже в новой свободной стране»1
- 5.04.2021, 15:56
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Политзаключенный Олег Кравцов написал стихотворение.
Политзаключенный Олег Кравцов написал стихотворение в письме из заключения, сообщает телеграм-канал «Баста!»:
Я не вижу отсюда деревья,
Ни кусочка зеленой травы,
Ни цветочка, кусточка, растения
Только серые стены тюрьмы.
Иногда вижу солнечный свет,
Резвых птиц под куполом неба,
Теплый воздух лучами прогрет,
И следа не оставит от снега.
Я не знаю, как долго пробуду
В этой мрачной, холодной тюрьме.
Убежден, мы все выйдем отсюда
Уже в новой свободной стране.
Также он просит продолжать писать письма и не останавливаться!
Адрес для писем: Тюрьма-1, Гродно ул. Кирова 1, 230023