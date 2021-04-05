Михаил Мархель: Считаю, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения» 1 5.04.2021, 16:52

1,090

Михаил Мархель

Экс-главный тренер сборной Беларуси по футболу объяснил, почему подал в отставку.

Уже бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель рассказал, что решил подать в отставку после разгромного поражения в Бельгии, сообщает АБФФ.

«Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришел к выводу, что должен покинуть пост главного тренера национальной сборной Беларуси.

Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые искренне за нас переживали. Также благодарен руководству Ассоциации «Белорусская федерация футбола» за то, что доверили работу с главной командой страны. Спасибо футболистам, тренерско-административному и медицинскому штабу. Всем, с кем довелось работать на протяжении почти двух последних лет.

Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал всё, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения», – заявил Михаил Мархель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».