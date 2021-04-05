Ученые: Недавнее похолодание в Северном полушарии связано с активностью Солнца 1 5.04.2021, 17:27

Явление Ла-Нинья могло быть связано с окончанием 22 цикла солнечной активности.

Ученые из США заявили о том, что за аномальное снижение температуры и выпадение обильных осадков в Северном полушарии зимой и начале весны было связано с феноменом Ла-Нинья. А он, в свою очередь, оказался связан с окончанием 22-летнего цикла солнечной активности и началом нового, сообщает Naked science.

Феномен Ла-Нинья возникает, когда сильные ветра сдувают поверхностный теплый слой воды в океане и уносят его от Южной Америки в сторону Индонезии. На место теплых вод поднимаются холодные — из глубин. При этом, Ла-Ньния и противоположный ему Эль-Ниньо изучены плохо, известно, что они случаются с определенной периодичностью.

В новом исследовании ученые из Университета Мэриленда и Национального центра атмосферных исследований США связали Ла-Нинья с окончанием цикла солнечной активности и началом нового. Этот цикл начинается, когда противоположно заряженные магнитные полосы ультрафиолета перемещаются от полюсов Солнца к его экватору, встречаясь посередине и нейтрализуя друг друга. Эти события нейтрализации называют «терминаторами»: они обозначают конец одного солнечного цикла и начало другого.

Ученые сопоставили эти явления с изменениями температуры поверхности тропической части Тихого океана, начиная с 1960 года. Оказалось, что все события «терминатора», которые происходили до 2010 и 2011 годов, коррелируют с изменением температуры воды в океане и феноменами Эль-Ниньо и Ла-Нинья.

По мнению исследователей, нынешняя смена циклов солнечной активности также связана с Ла-Нинья. Они также провели анализ, чтобы понять, насколько такая связь может быть случайна. Оказалось, что вероятность совпадения всех пяти событий «терминатора» с изменениями температуры в океане равняется одному к 5000. Поскольку шестое событие «терминатора» вновь совпало с Ла-Нинья, вероятность такого совпадения еще ниже.

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