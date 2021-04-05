Санкции, забастовки, протесты!

Фото: «Наша Ніва»

Именно эти три ключевые силы всегда ведут к победе.

– Как только Евросоюз решил ввести еще только свои первые не настолько болезненные пакеты санкций, весь госаппарат как и вновь назначенное руководство предприятий начал трястись от страха, как в августе/сентябре 2020 года. Они думали, что протесты задушили, а забастовки просто убрали всех несогласных, но самоуверенность режима его и губит каждый день. Ни одна неделя не начинается, чтобы хоть один человек с любого предприятия не ушел в забастовку, ни одна неделя не проходит без того, чтобы штрейкбрехеры на Азоте вновь не "накосячили". Ни один день не проходит без мирных протестов в Беларуси, пусть немного в измененном формате, но видеть в новостях каждый день родную Погоню и наши любимые цвета вселяет огромное чувство гордости, что нас не сломить, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”.

А мощь, казалось бы небольшого, но прогремевшего на всю страну минского ГМЗ номер 1 настолько взбодрило не только рабочих, но и граждан непроизводственной сферы. Сейчас понятно одно, они боятся еще больше, так как забастовки и протесты никуда не исчезли, и на подходе более мощное средство от тараканов - Санкции.

От одной фразы санкции от США на предприятиях у руководства подскочило давление, и по стандартной узурпаторской схеме начинаются запугивания, чтобы люди были против них. Начинается старая песня о главном, останетесь без зарплаты, про премии можно забыть. Однако если только на таком большом градостроительном предприятии как Гродно Азот, на зарплаты уходило от всей прибыли всего лишь 3% (как символично), то нетрудно понять за что так боятся новоназначенцы. Их интерес в одном - спасти свои промокшие шкуры.

Забастовки по политическим причинам они упраздняют купленными на наши деньги дубинками, однако, забастовки по экономическим причинам, которые скорей всего начнутся, если кто-то вдруг позарится на зарплаты честных граждан, поставят в тупик даже цепных псов узурпатора.

Им и без того идеально понятно, за чей счет они существуют, и они думают, что деньги на них найдутся всегда. Но они не понимают, что никто о них больше никогда не вспомнит, не кинувший их цыган у власти, ни тем более народ, который они вот уже на протяжении 8 месяцев бездумно арестовывают и судят.

Вдобавок к схеме Банкомат-обменник, нам в помощь долгосрочные санкции, которые я очень надеюсь помогут освободить политзаключенных и смести преступников с их просиженных до дыр мест. Режим обречен в любом случае, ни один Беларус не станет жить как раньше. Не нужно боятся санкций, чтобы они не говорили. Ведь страшно, совсем другое, что этот режим цепляется за каждую попытку удержаться у власти. Что эта репрессивная машина не щадит никого. Санкции - это одно из самых мощных оружий против вурдалаков, а вместе с нашими протестами и забастовками смертельное для диктатуры.

Именно поэтому победа в любом случае за нами!

Жыве Беларусь!

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