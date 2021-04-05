В Индии зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19 за сутки 5.04.2021, 19:05

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фото: REUTERS / Amit Dave

Более 100 тысяч.

В понедельник, 5 апреля, в Индии сообщили о рекордном количестве новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, пишет Times of India.

В стране за 24 часа подтвердили 103 558 случаев болезни. Издание отмечает, что это первый раз с начала эпидемии, когда в стране суточное количество новых больных превысило 100 тыс.

Как отмечает Times of India, предыдущий самый высокий показатель заболеваемости в Индии фиксировали в сентябре прошлого года – тогда заболели за сутки почти 98 тыс. человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев болезни – там их подтвердили 12,6 млн, 165 тыс. человек умерли.

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