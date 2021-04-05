Ученым впервые удалось подключить мозг человека к компьютеру без проводов 5.04.2021, 20:11

Фото: s.yimg.com

Пациенты с параличом смогли управлять планшетом.

Ученым из Университета Брауна в США удалось разработать систему, которая способна передавать сигналы мозга непосредственно в компьютер без использования проводных технологий. Технология получила название BrainGate, во время ее испытаний использовался небольшой передатчик, который подключали к моторной коре головного мозга, сообщает «Лига».

Передатчик позволил пациентам с параличом управлять планшетным компьютером. Точность и скорость набора текста, а также движения курсора не уступала проводным технологиям.

"Мы продемонстрировали, что эта беспроводная система функционально эквивалентна проводным системам, которые были золотым стандартом. Сигналы записываются и передаются с аналогичной точностью, что означает, что мы можем использовать те же алгоритмы декодирования", – заявил один из ученых Джон Симерал.

По словам ученых, еще одним плюсом технологии является простота использования устройства. В испытаниях взяли участие два человека в возрасте 35 и 63 лет, которые тестировали технологию буквально 24 часа в сутки в домашних условиях, поскольку из-за пандемии невозможно было проводить тестирование в лаборатории.

"Благодаря этой системе мы можем наблюдать за активностью мозга из дома в течение длительного времени, что раньше было почти невозможно", – отметил еще один участник группы исследователей Ли Хохберг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».