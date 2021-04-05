Акции Tesla выросли почти на $50 млрд за день 1 5.04.2021, 20:31

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фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Рост стоимости акций зафиксировали после обнародования данных о рекордных поставках продукции.

Акции компании Tesla подорожали почти на 8% или примерно на 50 миллиардов долларов во время внебиржевых торгов 5 апреля. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 5 апреля.

Скачок стоимости произошел после обнародования данных о рекордных поставках продукции компании. В частности, по результатам первого квартала 2021, Tesla поставила 184 800 автомобилей во всем мире, превысив прогноз, составлявший 177 822 автомобиля.

В свою очередь аналитики J.P.Morgan говорят, что способность компании производить примерно такое же количество автомобилей в первом квартале этого года, и в четвертом квартале прошлого года, выделяется на фоне тенденций в мировом производстве автомобилей.

При этом состояние главы компании Tesla Илона Маска за последний год выросло более чем в восемь раз.

Напомним, что ранее в США разрешили покупать автомобили Tesla за биткоины. Пока такая возможность доступна лишь на территории Соединенных Штатов Америки, но в течение текущего года это можно будет сделать и за пределами США.

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